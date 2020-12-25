Погода в Липецке

32 минуты назад

В Липецкой области днем потеплеет до +2

301
#потепление
В Липецкой области днем потеплеет до +2

26 декабря через Липецкую область продолжит перемещаться активный циклон с запада на территорию ЦФО, пройдут мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.  

27 и 28 декабря территория Липецкой области окажется в тыловой части циклона – будет без существенных осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 и 27 декабря - 3-4 градуса мороза, что на 4-5 градусов выше нормы, 28 декабря – 8 градусов мороза, что на 1 градус ниже нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью снег, местами метель, на дорогах снежные заносы, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 3 до 8 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью снег, днем небольшие снег и мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов мороза, днем ожидается около нуля градусов. 

День 26 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 28 градусов мороза.  
301
#потепление

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