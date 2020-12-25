Коронавирус

сегодня, 14:59

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 226 человек

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечились 226 человек

Всего с начала пандемии на территории региона зарегистрированы 15 067 случаев новой коронавирусной инфекции, 11 700 человек выздоровели, 229 человек умерли, 3 138 — лечатся.

В больницах сейчас находятся 1 182 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», дома лечатся 1 956 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 162 случая инфицирования коронавирусом. В первой тройке почти не меняется только лидер. Больше половины в Липецке — 87 заболевших, на втором месте Елец — 20, на третьем Чаплыгинский район — 16. В Лебедянском районе — 7, в Хлевенском районе — 6, в Липецком районе — 5, в Добровском районе — 4, в Грязинском, Измалковском и Усманском районах — по 3 заболевших, в Добринском и Задонском районах — по 2, в Елецком, Краснинском, Лев-Толстовском и Становлянском районах — по одному заболевшему.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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Доктор Преображенский

26 минут назад
При нашем правителе , спасение утопающих, дело самих утопающих.
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Липчанин

40 минут назад
Спасибо человеку снявшего на видео заседание главврачей с руководителями здравоохранения области, сразу увеличилось количество выздоровших и уменьшилась смертность, ещё бы до конца прижал и бы следственные органы этих лже сотрудников в белых халатов, и каждого через палиграф
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