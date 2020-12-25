Общество

22 минуты назад

В селе Сенцово прокладывают магистральный водопровод

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#водопровод
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В селе Сенцово прокладывают магистральный водопровод

Проблемы с водоснабжением села могут решиться уже в следующем году.

В селе Сенцово Липецкого района началось строительство магистрального водопровода, сообщили GOROD48 ОГУП «Липецкий областной водоканал».

На протяжении многих лет жители села страдали от перебоев водоснабжения. Из-за особого рельефа местности воду, в первую очередь, получают жители тех домов, которые находятся в низинной части села, а до живущих на холме она могла не доходить. 

Одновременно с этим без центрального водопровода живут семьи, которые уже построились на выделенных под застройку участках. Всего в районе, отведенном под застройку, предполагается появление тысячи домовладений. 

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- Необходимо произвести устройство трубопровода протяженностью четыре километра, оснащённого 31 пожарным гидрантом, - рассказали GOROD48 в ОГУП «Липецкий областной водоканал». - Участок работ находится в восточной части села и проходит по улицам Зелёный бульвар, Южный Бульвар, Центральный бульвар. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета и составляет шесть миллионов рублей. 

Полностью проблема водоснабжения в селе будет решена после строительства двух артезианских скважин, одна из которых запитает новый район села, другая - старый. В этом году были произведены работы по разведке и определены источники воды с необходимым дебетом (12 и 15 м3/час).
3 210
#водопровод
2

Комментарии (3)

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ГОРОЖАНИН

5 минут назад
А когда в Косыревке будет вода и ГАЗ ? А то участки людям впарили и не ВОДЫ НИ ГАЗА НИ ДОРОГ , а Косыревка находиться в треХ километрах от ЛИПЕЦКА . ПОРА НАВЕРНО РАЗГОНЯТЬ АДМИНИСТРАЦИЮ КОСЫРЕВКИ ИЛИ СНАЧАЛО В ПРОКУРАТУРУ , ЧТО БЫ ПРОВЕЛИ ПРОВЕРКУ МОЖЕТ ТОГДА С МЕСТА ЧТО НИБУДЬ СДВИНЕТСЯ , А ТО СИДЯТ У КОРМУШКИ И В УС НЕ ДУЮТ НАДО РАЗВОРОШИТЬ ЭТО ОСИНОЕ И ТД...
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Патриот

8 минут назад
Руководство знает,когда трубы класть!
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гостья

13 минут назад
У нас в Двуречках,год назад провели новый водопровод,грязинский водоканал работал.Хотели подключиться,запросили 80 тысяч.Как то дороговато,решили воздержаться и оставили станцию.
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