В селе Сенцово прокладывают магистральный водопровод

Проблемы с водоснабжением села могут решиться уже в следующем году.

В селе Сенцово Липецкого района началось строительство магистрального водопровода, сообщили GOROD48 ОГУП «Липецкий областной водоканал».На протяжении многих лет жители села страдали от перебоев водоснабжения. Из-за особого рельефа местности воду, в первую очередь, получают жители тех домов, которые находятся в низинной части села, а до живущих на холме она могла не доходить.Одновременно с этим без центрального водопровода живут семьи, которые уже построились на выделенных под застройку участках. Всего в районе, отведенном под застройку, предполагается появление тысячи домовладений.- Необходимо произвести устройство трубопровода протяженностью четыре километра, оснащённого 31 пожарным гидрантом, - рассказали GOROD48 в ОГУП «Липецкий областной водоканал». - Участок работ находится в восточной части села и проходит по улицам Зелёный бульвар, Южный Бульвар, Центральный бульвар. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета и составляет шесть миллионов рублей.Полностью проблема водоснабжения в селе будет решена после строительства двух артезианских скважин, одна из которых запитает новый район села, другая - старый. В этом году были произведены работы по разведке и определены источники воды с необходимым дебетом (12 и 15 м3/час).