Детские рисунки украсят дома в ходе капитального ремонта

В Липецке подвели итоги уже традиционного конкурса Фонда капитального ремонта. Детей — авторов лучших рисунков, отобранных профессиональным жюри, наградили грамотами и призами.

Фонд капитального ремонта в Липецкой области подвел итоги конкурса детского рисунка. Победителей творческого состязания выбирало профессиональное жюри, членами которого выступили представители Фонда капремонта Липецкой области, компаний-спонсоров и профессиональные художники. В 2020 году конкурс проводили в онлайн-режиме. Дети прислали в Фонд капитального ремонта более 300 работ. Жюри отобрало по три победителя в каждой номинации и каждой возрастной группе среди детей от 5 до 14 лет, а также дополнительно отметило вне конкурса авторов трех отличных рисунков. Все победители получили подарочные сертификаты в магазин спортивных товаров.

- Конкурс детского рисунка стал для нас уже традиционным мероприятием, мы проводим его в шестой раз. Награждение мы обычно проводили на ледовой арене «Звездного», но в 2020 году в церемонию пришлось внести коррективы. Работы в этом году мы принимали через интернет — по электронной почте, в Instagram. Отличие этого года — номинации и тематика рисунков. Очень много работ дети посвятили героям нашего времени — врачам, волонтерам — тем людям, которые приняли удар на себя, много работали и спасали жизни. Дети это видят, чувствуют, понимают, и своими работами, можно сказать, благодарят их, - считает генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Елена Бабикова.

Самой многочисленной стала номинация «Свободная тема». Дети выбрали различные сюжеты: рисовали природу, символику Липецкой области, людей, создавали работы, посвященные необходимости бережного отношения к окружающей среде и тем людям, кто прославил регион. В номинации «Герои нашего времени» чаще всего рисовали главных героев 2020 года – медиков, а также изображали военных, волонтёров, писателей, художников. На рисунках, посвященных Ельцу, юные художники изображали храмы, узнаваемые здания старинного города, герб и елецкие кружева. Среди победителей конкурса — талантливая девочка из Липецка, Ксения Бунина. Сегодня у нее двойной праздник. Она не только получает приз на победу в конкурсе. На день церемонии награждения выпал день рождения героя ее рисунка.

- Про конкурс мне рассказала учительница из кружка рисования, где я занимаюсь. Я решила принять участие не ради победы, а именно ради участия и того, чтобы просто показать себя. Сюжет для конкурсной работы выбирали вместе с учительницей рисования, сразу остановились на портрете. Позже выбрали героя портрета — им стал художник Владимир Сорокин. Он, кстати, родился 25 декабря. Владимир Сорокин прожил нелегкую жизнь, но нашел в себе силы передавать азы мастерства ученикам. Как и он, я бы тоже хотела стать наставником, - рассказала победительница конкурса детского рисунка Ксения Бунина.

Лучшие рисунки в следующем году украсят стены домов Липецка и Ельца, фасады которых будут обновлять в ходе капитального ремонта.

- Членам жюри понравились многие рисунки. Мы планируем украсить в ходе капитального ремонта фасады как минимум трех домов. Предварительно отобраны несколько работ. Это рисунки с изображением наших знаменитых земляков и действительно красивые работы. Конечно, мы будем согласовывать рисунки с жильцами ремонтируемых домов на общем собрании, - рассказала Елена Бабикова.



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