Ранний завтрак обернулся преступлением

Мужчина собирался приготовить поесть, а в итоге чуть не зарезал сожительницу.

Мировой судья СУ №2 Усманского района вынес приговор ранее судимому жителю Липецкой области. Мужчину обвинили в угрозе убийством своей сожительнице.



Преступление было совершено на кухне частного дома. Мужчина вернулся домой около пяти утра и был пьян, собирался приготовить завтрак. Шум посуды разбудил его сожительницу. Она зашла в кухню. Между пьяным мужчиной и сожительницей вспыхнула ссора. Обвиняемый внезапно схватил со стола нож и направил его в сторону женщины со словами «Убью, если не замолчишь!». Сожительница испугалась, убежала к соседке и вызвала полицию. На мужчину завели уголовное дело за угрозу убийством. К моменту разбирательства пара мирилась, женщина простила своего возлюбленного.



Суд наказал липчанина 240 часами обязательных работ.