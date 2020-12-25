Происшествия

сегодня, 13:29

Ранний завтрак обернулся преступлением

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#угроза убийством
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Ранний завтрак обернулся преступлением

Мужчина собирался приготовить поесть, а в итоге чуть не зарезал сожительницу.

Мировой судья СУ №2 Усманского района вынес приговор ранее судимому жителю Липецкой области. Мужчину обвинили в угрозе убийством своей сожительнице.

Преступление было совершено на кухне частного дома. Мужчина вернулся домой около пяти утра и был пьян, собирался приготовить завтрак. Шум посуды разбудил его сожительницу. Она зашла в кухню. Между пьяным мужчиной и сожительницей вспыхнула ссора. Обвиняемый внезапно схватил со стола нож и направил его в сторону женщины со словами «Убью, если не замолчишь!». Сожительница испугалась, убежала к соседке и вызвала полицию. На мужчину завели уголовное дело за угрозу убийством. К моменту разбирательства пара мирилась, женщина простила своего возлюбленного.

Суд наказал липчанина 240 часами обязательных работ.
3 1149
#угроза убийством
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Комментарии (3)

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60+

20 минут назад
Мужик один раз захотел приготовить пожрать ито чуть не попал в тюрьму ! Шо бабам надо ?
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ничего личного

51 минуту назад
Сама видимо только пришла бухая и решила наехать первой.
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Много ников

52 минуты назад
Определила его на подработку) на 2 недели. Через 2 недели спустя:Дорогая может кофе? -Я уже вызвала полицию
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