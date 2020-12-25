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В Москве обнаружили тело светской львицы

293
#развод
В Москве обнаружили тело светской львицы

Экспертиза установила личность женщины, труп которой с размозженной головой нашли в Ружейном переулке.

Установлена личность женщины, тело которой с размозженной головой нашли в Ружейном переулке Москвы, пишет «5 канал». Ею оказалась 46-летняя светская львица Ирина Шафирова, супруга бизнесмена Бориса Шафирова. У пары были проблемы в семейной жизни, они решили развестись, что тяжело сказалось на психологическом состоянии женщины, сообщает издание.

Тело Шафировой с размозженной головой было найдено в Ружейном переулке в Москве днем 22 декабря. Предположительно, женщина выпала из окна.
293
#развод

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