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сегодня, 13:01
В Москве обнаружили тело светской львицы
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Экспертиза установила личность женщины, труп которой с размозженной головой нашли в Ружейном переулке.
Установлена личность женщины, тело которой с размозженной головой нашли в Ружейном переулке Москвы, пишет «5 канал». Ею оказалась 46-летняя светская львица Ирина Шафирова, супруга бизнесмена Бориса Шафирова. У пары были проблемы в семейной жизни, они решили развестись, что тяжело сказалось на психологическом состоянии женщины, сообщает издание.
Тело Шафировой с размозженной головой было найдено в Ружейном переулке в Москве днем 22 декабря. Предположительно, женщина выпала из окна.
Тело Шафировой с размозженной головой было найдено в Ружейном переулке в Москве днем 22 декабря. Предположительно, женщина выпала из окна.
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