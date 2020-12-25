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Инвалид полтора года жил с трупом матери

232
#труп
Инвалид полтора года жил с трупом матери

Мужчина завернул тело женщины в ковер и хранил в квартире, так как не было денег на похороны.

В Самаре в квартире на улице Свободы обнаружили труп пожилой женщины, которая умерла еще в августе 2019 года, сообщает ГТРК "Самара". Вместе с погибшей жил сын с инвалидностью. У него не было денег для организации похорон, поэтому он завернул тело в ковер и положил его в комнате.

Об этом стало известно, только когда мужчина пригласил в гости знакомого, который и сообщил о находке. Сотрудники регионального Следственного комитета начали проверку инцидента, отмечает РИА Новости.
232
#труп

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