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10 минут назад

Суд арестовал подростка по делу о терроризме

24
#терроризм
Суд арестовал подростка по делу о терроризме

В квартире 17-летнего жителя Тамбовской области нашли взрывчатку и инструкции по изготовлению бомб.

Решение об аресте 17-летнего подозреваемого в подготовке террористического акта вынес 25 декабря Ленинский суд Тамбова. Ранее сотрудники ФСБ задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в Тамбове.

В арендованной подростком квартире изъяты взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению. Как уточнили в Следственном комитете, студент колледжа - сторонник "деструктивных субкультур". Студент готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова.

В отношении подростка следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту"). По данным СК, в качестве орудия преступления он планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого получил в интернете.
24
#терроризм

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