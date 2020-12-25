В России
21 минуту назад
Зеленский готов позвонить Путину
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Президент Украины назвал условия для телефонного разговора с российским президентом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности позвонить президенту России Владимиру Путину, если задержится встреча в нормандском формате на уровне советников. Об этом Зеленский заявил в интервью изданию «Фокус». Президент Украины Владимир Зеленский пообещал связаться по телефону с российским лидером Владимиром Путиным в случае дальнейшей задержки встречи в "нормандском формате" на уровне советников. Президент Украины напомнил, что встреча советников ожидалась в декабре, однако пока этого не произошло из-за несогласованности в переговорных позициях и пандемии коронавируса.
- Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается, — считает Зеленский. Однако, отвечая на вопрос журналиста, почему он еще не сделал этого, Зеленский ответил, что предмета для разговора нет.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским, пояснил, что встреча ради встречи никому не нужна. Он также отметил, что любые переговоры глав государств должны быть подготовлены, напоминает РИА Новости.
- Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться. Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается, — считает Зеленский. Однако, отвечая на вопрос журналиста, почему он еще не сделал этого, Зеленский ответил, что предмета для разговора нет.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским, пояснил, что встреча ради встречи никому не нужна. Он также отметил, что любые переговоры глав государств должны быть подготовлены, напоминает РИА Новости.
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