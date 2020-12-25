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26 минут назад
Шойгу сделал 30 и 31 декабря выходными в армии
И две дополнительных рабочих субботы.
30 и 31 декабря будут выходными днями в российской армии. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Министр также объявил рабочими днями 26 декабря и 16 января, сообщает РИА Новости.
Шойгу объяснил свое решение тем, что уходящий год был трудным, не раз ставил перед военнослужащими серьезные вызовы и проверял их на стойкость. При этом Шойгу потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках.
Российские регионы массово объявляют 31 декабря нерабочим днем. Некоторые из них начали делать это после того, как президент Владимир Путин поддержал соответствующее предложение «Единой России». На данный момент 31 декабря выходным объявили более 70 регионов, в том числе Москва и Подмосковье, отмечает «Лента».
Шойгу объяснил свое решение тем, что уходящий год был трудным, не раз ставил перед военнослужащими серьезные вызовы и проверял их на стойкость. При этом Шойгу потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности и поддержание правопорядка и воинской дисциплины в войсках.
Российские регионы массово объявляют 31 декабря нерабочим днем. Некоторые из них начали делать это после того, как президент Владимир Путин поддержал соответствующее предложение «Единой России». На данный момент 31 декабря выходным объявили более 70 регионов, в том числе Москва и Подмосковье, отмечает «Лента».