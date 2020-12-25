Общество

14 минут назад

Почти 90% построенного жилья в Липецкой области – индивидуальное

89
#строительство
Почти 90% построенного жилья в Липецкой области – индивидуальное

1038,5 тысячи квадратных метров жилья, или 7470 квартир построено в Липецкой области в январе-ноябре организациями всех форм собственности и населением. По сравнению с прошлогодним площадь введенного жилья сократилась на 6,2%.  

Основная доля введенного жилья приходится на город Липецк (42,9%), Липецкий (11,3%), Грязинский (6,2%) и Усманский (5,8%) районы. В среднем в расчете на одного жителя пришлось 911,5 квадратных метров жилья.  

Населением за счет собственных и заемных средств построено 929,7 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов – это 89,5% от всего объема жилья. За год объемы жилья, построенные населением, увеличились на 53,2 тысячи квадратных метров, или 6,1%.  

В городской местности было построено и введено в эксплуатацию почти 584,8 тысячи квадратных метров, или 56,3% всего жилья, в сельской местности – около 453,8 тысячи квадратных метров (43,7%).  

Объем работ, выполненных в строительной сфере, в январе-ноябре 2020 года составил 71 миллиард 196,5 миллиона рублей, или 110,1% к январю-ноябрю 2019 года, сообщает Липецкстат.  
89
#строительство

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