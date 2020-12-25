22 минуты назад
В столкновении легковушки и грузовика пострадал 14-летний подросток
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы четыре человека.
В Липецком районе на автодороге Хлевное – Липецк на регулируемом перекрестке столкнулись «Лада-Приора» и грузовик «Ивеко». В аварии пострадали 29-летний водитель «Приоры» и его 32-летняя пассажирка, их доставили в больницу.
В Грязях на улице Воровского 71-летний водитель «ВАЗ-2114» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 47-летнюю женщину. Ее госпитализировали.
24 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1851 нарушение ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 13 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 48.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1515 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксировано 40 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Фото УГИБДД по Липецкой области.