В столкновении легковушки и грузовика пострадал 14-летний подросток

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получил травмы четыре человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 24 декабря в Липецке на трассе Орел – Тамбов столкнулись легковой автомобиль «Киа» с 36-летней женщиной за рулем и грузовик «МАН» под управлением 46-летнего водителя. В аварии пострадал 14-летний пассажир «Киа» – подростка госпитализировали.

В Липецком районе на автодороге Хлевное – Липецк на регулируемом перекрестке столкнулись «Лада-Приора» и грузовик «Ивеко». В аварии пострадали 29-летний водитель «Приоры» и его 32-летняя пассажирка, их доставили в больницу.

В Грязях на улице Воровского 71-летний водитель «ВАЗ-2114» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 47-летнюю женщину. Ее госпитализировали.

24 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1851 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 13 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 48.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1515 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 40 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области.