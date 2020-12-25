В России
35 минут назад
«Роскосмос» заявил иск на 4,7 млрд рублей
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Претензия пока не принята к производству.
Госкорпорация «Роскосмос» подала иск к ракетно-космическому центру (РКЦ) «Прогресс». По данным из картотеки Арбитражного суда, сумма исковых претензий к РКЦ "Прогресс" превышает 4,7 млрд руб. Суть претензий в карточке дела не указана. Иск поступил в суд 24 декабря, к рассмотрению его пока не приняли, отмечает РИА Новости.
В прошлом году Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с РКЦ «Прогресс» 2,15 млрд руб. В июле этого года суд частично удовлетворил иск Минобороны: в пользу истца было взыскано более 2,1 млрд руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия в нем секретных документов, напоминает РБК.
В декабре Минторг США включил РКЦ «Прогресс» в санкционный список из-за сотрудничества с военными. В него также попал Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ) — головной научный институт «Роскосмоса».
РКЦ "Прогресс" — ведущее российское предприятие космической отрасли. Оно производит ракеты-носители "Союз", космические аппараты. Помимо того, предприятие занимается разработкой российских перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты. "Прогресс" попал в опубликованный 22 декабря Минторгом США список 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт.
В прошлом году Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с РКЦ «Прогресс» 2,15 млрд руб. В июле этого года суд частично удовлетворил иск Минобороны: в пользу истца было взыскано более 2,1 млрд руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия в нем секретных документов, напоминает РБК.
В декабре Минторг США включил РКЦ «Прогресс» в санкционный список из-за сотрудничества с военными. В него также попал Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ) — головной научный институт «Роскосмоса».
РКЦ "Прогресс" — ведущее российское предприятие космической отрасли. Оно производит ракеты-носители "Союз", космические аппараты. Помимо того, предприятие занимается разработкой российских перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты. "Прогресс" попал в опубликованный 22 декабря Минторгом США список 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт.
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