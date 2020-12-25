В России
39 минут назад
В 2021 году будет семь коротких рабочих недель
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Роструд сообщил о семи коротких рабочих неделях в 2021 году.
В следующем году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная, рассказали РИА Новости в Роструде. Как отметили в ведомстве, из-за празднования 23 февраля трехдневной будет рабочая неделя с 24 по 26 февраля.
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя благодаря Международному женскому дню 8 марта.Четырехдневными также будут первые две рабочие недели в мае. Рабочие дни - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Кроме того, последняя рабочая неделя года также будет четырехдневной.
Россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя благодаря Международному женскому дню 8 марта.Четырехдневными также будут первые две рабочие недели в мае. Рабочие дни - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Кроме того, последняя рабочая неделя года также будет четырехдневной.
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