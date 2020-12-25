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57 минут назад
Под Рязанью в аварии погибли 4 пассажира автобуса
Транспорт опрокинулся на трассе.
Четыре человека погибли в результате ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону. Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 03:00 в пятницу, 25 декабря.
Рассматривается несколько версий, причину установит следствие. Водитель пассажирского автобуса, который опрокинулся под Рязанью, предварительно, уснул за рулем. Окончательную причину установит следствие, сообщил ТАСС вице-губернатор Игорь Греков.
По последним данным, четыре человека погибли, 12 пострадали, из них 11 госпитализированы. Ранее власти Волгоградской области сообщили, что все пострадавшие — жители этого региона. Полиция устанавливает личности погибших. Прокуратура контролирует проверку причин и обстоятельств ДТП.
Рассматривается несколько версий, причину установит следствие. Водитель пассажирского автобуса, который опрокинулся под Рязанью, предварительно, уснул за рулем. Окончательную причину установит следствие, сообщил ТАСС вице-губернатор Игорь Греков.
По последним данным, четыре человека погибли, 12 пострадали, из них 11 госпитализированы. Ранее власти Волгоградской области сообщили, что все пострадавшие — жители этого региона. Полиция устанавливает личности погибших. Прокуратура контролирует проверку причин и обстоятельств ДТП.