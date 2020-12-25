В России

сегодня, 08:53

Киев грозится сорвать проект водоснабжения Крыма

132
#Крым #водоснабжение #Украина #международная политика
Киев грозится сорвать проект водоснабжения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны намерены оказывать сопротивление реализации проекта по опреснению воды в Крыму.

Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды для Крыма, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости. Так он прокомментировал заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что подрядчик в январе готов начать строительство опреснителей для борьбы с дефицитом воды на полуострове.

- Ранее было заявление <...> по привлечению большой международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем мешать реализации этого проекта, - сказал Кулеба.

Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако полностью прекратила подачу после воссоединения полуострова с Россией. Во вторник Аксенов сообщил, что создание первой в России опреснительной установки начнут в Крыму 1 января 2021 года. Примерный срок строительства - от 14 до 16 месяцев, уточняет ТАСС.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. После новогодних праздников вода будет подаваться по графику и в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности. Вопрос водоснабжения решали за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков и добычи воды из подземных источников.
В ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома.
132
#Крым #водоснабжение #Украина #международная политика

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Роскосмос» заявил иск на 4,7 млрд рублей
#иск #роскосмос
«Роскосмос» заявил иск на 4,7 млрд рублей

29 минут назад

В России
В 2021 году будет семь коротких рабочих недель
#выходной
В 2021 году будет семь коротких рабочих недель

34 минуты назад

В России
Под Рязанью в аварии погибли 4 пассажира автобуса
#авария #ДТП
Под Рязанью в аварии погибли 4 пассажира автобуса

53 минуты назад

В России
На борьбу с бедностью направят 15 трлн рублей
#бедность #нищета
На борьбу с бедностью направят 15 трлн рублей

сегодня, 08:49

В России
#правила дорожного движения
В 2020 году выписано на 21,4 млн больше штрафов за нарушение ПДД

вчера, 14:12

В России
Частый вертолет разбился в Воронежской области
#вертолет
3
Частый вертолет разбился в Воронежской области

вчера, 13:37

В России