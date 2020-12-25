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Киев грозится сорвать проект водоснабжения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны намерены оказывать сопротивление реализации проекта по опреснению воды в Крыму.
- Ранее было заявление <...> по привлечению большой международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем мешать реализации этого проекта, - сказал Кулеба.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, однако полностью прекратила подачу после воссоединения полуострова с Россией. Во вторник Аксенов сообщил, что создание первой в России опреснительной установки начнут в Крыму 1 января 2021 года. Примерный срок строительства - от 14 до 16 месяцев, уточняет ТАСС.
Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. После новогодних праздников вода будет подаваться по графику и в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности. Вопрос водоснабжения решали за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за небольшого количества осадков и добычи воды из подземных источников.
В ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома.