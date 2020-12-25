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На борьбу с бедностью направят 15 трлн рублей
Сумма выделенных российским правительством средств на финансирование различных мероприятий по снижению уровня бедности в России, а также на обеспечение роста реальных доходов граждан страны в 2019—2024 годах составит 15,294 трлн рублей.
Отмечается, что достижение целей на федеральном уровне будет осуществляться в рамках 992 мероприятий нацпроектов, федпроектов и госпрограмм. Аналитики Счетной палаты уверены, что предпринятые меры приведут к снижению уровня бедности на 2,32% и росту реальных располагаемых доходов на 1,04%.
Как отмечает Счетная палата, в 2014-2018 годах доля всего объема социальных выплат, которую получали малоимущие семьи, находилась на уровне 22-26%.
- При этом 19-20% малоимущих домохозяйств не получали никаких социальных выплат в течение данного периода. Это говорит о низком уровне нацеленности социальных выплат на малоимущих, то есть о низкой доле средств социальной поддержки, получаемых малоимущими, в общей стоимости этих средств, - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что пять из более 15 трлн рублей, предусмотренных в 2019–2024 годах на борьбу с бедностью и повышение доходов населения, не оказывают прямого воздействия на достижение этих целей.