Общество
31 минуту назад
Липецкая область - «крепкий профи» национального туристического рейтинга
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Регион попал в «серебряную группу» рейтинга
Журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» провели шестое ежегодное исследование, посвященное развитию туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.
Специалисты турбизнеса при подведении итогов учитывали такие факторы как - уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры региона, доходность отрасли туризма и гостеприимства, ее вклад в экономику региона, развитие санаторно-курортной отрасли региона, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, популярность региона у иностранцев, туристская уникальность и привлекательность региона и многие другие, даже такой фактор как уровень преступности в регионе.
Лидерами первой «золотой двадцатки» рейтинга стали такие регионы как Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым.
Липецкая область попала во вторую, «серебряную» группу регионов которую назвали «Крепкие профи» и заняла 30 место, набрав 74,1 балла.
Специалисты турбизнеса при подведении итогов учитывали такие факторы как - уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры региона, доходность отрасли туризма и гостеприимства, ее вклад в экономику региона, развитие санаторно-курортной отрасли региона, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, популярность региона у иностранцев, туристская уникальность и привлекательность региона и многие другие, даже такой фактор как уровень преступности в регионе.
Лидерами первой «золотой двадцатки» рейтинга стали такие регионы как Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым.
Липецкая область попала во вторую, «серебряную» группу регионов которую назвали «Крепкие профи» и заняла 30 место, набрав 74,1 балла.
99