Происшествия
сегодня, 17:36
На обидевшее африканца агентство недвижимости поступила коллективная жалоба от липчан
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Прокуратура проводит проверку.
В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Александра Москова. Она сообщила, что тоже пострадала от действий риелторов, которые недавно вступили в конфликт с африканцем. Тот, пытаясь вернуть 3000 рублей, заплаченных за услуги по помощи в найме жилья, явился в агентство в компании троих товарищей, забрал оттуда ноутбук и сдал его в дежурную часть полиции.
- Увидела у вас на сайте две статьи про агентство недвижимости и его конфликт с иностранцем, - отметила Александра Москова. Вы напечатали, что они вернули ему деньги. А мне и ещё нескольким людям так и не вернули 3000 рублей! Мы объединились и подали заявление и в 7-й отдел полиции, и в прокуратуру. Мы не первые и не последние, с кем так поступили! Вот мы сейчас думаем, как нам можно вернуть свои деньги. Три тысячи каждый перекинул им на карту.
Как рассказала GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва, прокуратура Октябрьского района Липецка проводит проверку по коллективной жалобе, поступившей от троих липчан на агентство недвижимости на улице Теперика.
- В ходе проверки будет дана правовая оценка действий правоохранительных органов при проведении доследственной проверки по обращениям липчан, - отметила Татьяна Ткачёва.
В прокуратуре добавили, что у полиции будет запрошена вся информация по обращению этих и иных физических лиц на действия агентства.
- Увидела у вас на сайте две статьи про агентство недвижимости и его конфликт с иностранцем, - отметила Александра Москова. Вы напечатали, что они вернули ему деньги. А мне и ещё нескольким людям так и не вернули 3000 рублей! Мы объединились и подали заявление и в 7-й отдел полиции, и в прокуратуру. Мы не первые и не последние, с кем так поступили! Вот мы сейчас думаем, как нам можно вернуть свои деньги. Три тысячи каждый перекинул им на карту.
Как рассказала GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва, прокуратура Октябрьского района Липецка проводит проверку по коллективной жалобе, поступившей от троих липчан на агентство недвижимости на улице Теперика.
- В ходе проверки будет дана правовая оценка действий правоохранительных органов при проведении доследственной проверки по обращениям липчан, - отметила Татьяна Ткачёва.
В прокуратуре добавили, что у полиции будет запрошена вся информация по обращению этих и иных физических лиц на действия агентства.
7 886
Skrip
Wert
Липчанка
Не будет не чего.
Антон
Лавочница
Много ников