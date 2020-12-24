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На обидевшее африканца агентство недвижимости поступила коллективная жалоба от липчан

7 886
#прокуратура #риелторы
5
На обидевшее африканца агентство недвижимости поступила коллективная жалоба от липчан

Прокуратура проводит проверку.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Александра Москова. Она сообщила, что тоже пострадала от действий риелторов, которые недавно вступили в конфликт с африканцем. Тот, пытаясь вернуть 3000 рублей, заплаченных за услуги по помощи в найме жилья, явился в агентство в компании троих товарищей, забрал оттуда ноутбук и сдал его в дежурную часть полиции.

- Увидела у вас на сайте две статьи про агентство недвижимости и его конфликт с иностранцем, - отметила Александра Москова. Вы напечатали, что они вернули ему деньги. А мне и ещё нескольким людям так и не вернули 3000 рублей! Мы объединились и подали заявление и в 7-й отдел полиции, и в прокуратуру. Мы не первые и не последние, с кем так поступили! Вот мы сейчас думаем, как нам можно вернуть свои деньги. Три тысячи каждый перекинул им на карту.

Как рассказала GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва, прокуратура Октябрьского района Липецка проводит проверку по коллективной жалобе, поступившей от троих липчан на агентство недвижимости на улице Теперика.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка действий правоохранительных органов при проведении доследственной проверки по обращениям липчан, - отметила Татьяна Ткачёва.

В прокуратуре добавили, что у полиции будет запрошена вся информация по обращению этих и иных физических лиц на действия агентства. 
7 886
#прокуратура #риелторы
5

Комментарии (7)

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Skrip

15 минут назад
У агенства недаижимости наступила черная полоса
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Wert

16 минут назад
Фирму закрыть. Мошенников посадить.
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Липчанка

17 минут назад
А как она догадалась, что это те же риэлторы? Названия агентства нигде нет
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Не будет не чего.

24 минуты назад
Это же иностранец, а свои могут и без денег походить. Если бы наш так поступил у же давно бы ходил под подпиской или закрыли. А потом бы по обоюдному разошлись месяцев через два.
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Антон

28 минут назад
Да таких риелторов не мало развелось, пару левых вариантов кинут, и все услуга оказана
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Лавочница

38 минут назад
Не обращайте внимания на африканцев, пока их где-то мало они всегда на что-то обижаются...
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Много ников

39 минут назад
Мои аплодисменты! Пора браться за таких обманщиков людей. Подарочки супер к новому году))))
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