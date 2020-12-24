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Липецкая вечЁрка: открытие улицы Баумана, ампутация ног и горожане готовятся к Новому году
Сегодня, 24 декабря, стало известно, что улицу Баумана для движения откроют в ночь на субботу, мужчина лишился ног из-за обморожения, а начавшиеся корпоративы уже не радуют липчан.
Автобусы вновь начнут ходить по маршрутам №№12, 24, 24А, 33, 39, 44, 324 и 352, действовавшим до начала реконструкции. При этом перевозка пассажиров будет осуществляться и по маршруту №2 «Ж/д вокзал – ул. Доменщиков». Работа временных маршрутов №90 «Чаплыгинское шоссе – А/с «Сокол» и №324К «А/с «Сокол» - Чаплыгинское шоссе» будет прекращена. Однако, для улучшения транспортного обслуживания населения, будет увеличен выпуск на маршрутах №24 «п. Сырский рудник – Чаплыгинское шоссе», № 24А «п. Сырский Рудник – ул. Космонавтов – Чаплыгинское шоссе» и №33 «Чаплыгинское шоссе – 3 участок ЛТЗ».
Несмотря на то, что на улице только небольшой минус, в ожоговом центре оказалось два пациента с обморожениями. Причем один пострадал так сильно, что ему пришлось ампутировать ноги — этот 39-летний мужчина заснул на лавочке у дома. Медики просят липчан проявлять сочувствие и не проходить мимо спящих или людей лежащих без сознания, вызвать полицию или «скорую».
До Нового года осталось чуть больше недели, Игорь Артамонов определился с тем, как сделать 31 декабря выходным. На субботу рабочий день с 31 декабря переносить не будут, последний день года станет выходным без всяких условий. Но только для бюджетников. Руководителям частных организаций губернатор лишь рекомендовал устроить персоналу не запланированный выходной день. На бизнес его полномочия не распространяются.
Между тем, липчане уже начали гулять на новогодних корпоративах. И оказались недовольны: на один положительный отзыв в соцсетях пять отрицательных. Не нравится в корпоративах горожанам буквально все: программа, еда, обстановка. А еще липчане жалуются на приписки в счетах.
— Если ты пришел на корпоратив с настроем найти косяки, то так и будет. А если ты пришел повеселиться, то ни что и никто тебе не испортит настроение, — сделал вывод Леха.
На заседании регионального оперштаба сегодня говорили о праздновании Рождества. Во время богослужений священнослужителям и верующим рекомендовали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Пока же количество жертв COVID-19 в регионе меньше не становится. За последние сутки врачи сообщили о шести умерших и 168 заразившихся. Вылечились сегодня 329 жителей Липецкой области.
землячка