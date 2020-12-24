В Новом году новоселье справят 793 жильца аварийного жилья

В 2020 году справили новоселье более 640 жителей аварийных домов.

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области, в этом году Липецкая область перевыполнила показатель нацпроекта «Жилье и городская среда» по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда: было расселено 10,2 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда, что в 3,5 раза больше, чем годом раннее. В 2020 году справили новоселье более 640 жителей аварийных домов. Для них построены многоквартирные дома в Липецке, Ельце, Данкове, Лебедяни, Грязях и Елецком районе.



Всего в регионе необходимо расселить 114 тысяч квадратных метров. Для ускорения достижения этой цели в октябре область дополнительно получила 450 миллионов рублей, что позволит уже в 2021 году переселить 793 человека.



В ближайшие пять лет в Липецкой области из аварийного жилья переедут более 6,9 тысяч жителей. До 2025 года планируют расселить 251 аварийный дом. На эти цели из бюджетов разных уровней запланировано выделение свыше 4,5 миллиардов рублей. А всего с 2019 года – начала действия программы – улучшили условия проживания 848 жителей региона.



- Успехи региона даже отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров в интервью федеральному каналу, - отмечают в управлении ЖКХ.

