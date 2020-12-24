Происшествия
31 минуту назад
ДТП на ёлочном базаре в Липецке попало на видео
ДТП произошло сегодня утром.
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Сегодня в Липецке около 8:50 произошло необычное ДТП: водитель автомобиля «Дэу Нексиа» не справился с управлением и врезался в ограждение елочного базара на Кольце трубного завода.
Происшествие попало на видео. Фотографии ДТП уже появились в соцсетях.
Фото - vk.com
Происшествие попало на видео. Фотографии ДТП уже появились в соцсетях.
Фото - vk.com
дед
Водила Нексии
Липецкий КОЛХОЗАН
Кирилл