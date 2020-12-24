Происшествия

31 минуту назад

ДТП на ёлочном базаре в Липецке попало на видео

4 762
#ДТП
1

ДТП произошло сегодня утром.

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Сегодня в Липецке около 8:50 произошло необычное ДТП: водитель автомобиля «Дэу Нексиа» не справился с управлением и врезался в ограждение елочного базара на Кольце трубного завода.

Происшествие попало на видео. Фотографии ДТП уже появились в соцсетях.

Фото -  vk.com

4 762
#ДТП
1

Комментарии (4)

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дед

11 минут назад
Елочка вам нравится!? Елочка!! Нравится!???
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Водила Нексии

17 минут назад
я не хотел издалека елку нести, вот и подъехал к елочному базару поближе
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Липецкий КОЛХОЗАН

17 минут назад
наровят проскочить на загорающийся красный, думают успеют. Думают, у друхих все горит красный, а на самом деле зелёный. По делом лихачу, поделом!!! Я там езжу каждый день и при въезде с Лебедяни, машины всё едут с Московский, но я их не пропускаю. Почему я должен стоять на мой зелёный, а они должны ехать на свой красный? Я таких эгоистов особо презираю на дороге.
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Кирилл

20 минут назад
Ну ёлки-палки!
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