Происшествия
сегодня, 15:36
В Липецке 21-летний водитель врезался в дерево
ДТП произошло на повороте.
Сегодня в 11:23 в Липецке на улице Смургиса произошло ДТП - легковушка врезалась в дерево.
Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, 21-летний водитель автомобиля «Лада Приора» при осуществлении поворота не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. ДТП попало на видео. На ролике видно, как очевидцы бегут на помощь водителю. Но, к счастью, авария обошлась без пострадавших.
Фото - vk.com
Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, 21-летний водитель автомобиля «Лада Приора» при осуществлении поворота не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. ДТП попало на видео. На ролике видно, как очевидцы бегут на помощь водителю. Но, к счастью, авария обошлась без пострадавших.
Фото - vk.com
Комментарии (11)
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112
Шумахер
Фокс
Вольфганг
Хаха ахаха хахахаха,))))
Ч,П,
002
Ч,П,
Друг
н-дя