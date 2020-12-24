Происшествия

сегодня, 15:36

В Липецке 21-летний водитель врезался в дерево

11 1665
#ДТП
3

ДТП произошло на повороте.

Сегодня в 11:23 в Липецке на улице Смургиса произошло ДТП - легковушка врезалась в дерево.

Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, 21-летний водитель автомобиля «Лада Приора» при осуществлении поворота не справился с управлением, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево. ДТП попало на видео. На ролике видно, как очевидцы бегут на помощь водителю. Но, к счастью, авария обошлась без пострадавших.

Фото - vk.com
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11 1665
#ДТП
3

Комментарии (11)

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112

27 минут назад
Липецк, дрифтер с ашана должен бы знать как рулить в заносе. А этот как ехал, так и приехал.
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Шумахер

32 минуты назад
Но он не летчик... Дайте ему крылья с перьями...
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Фокс

33 минуты назад
Впечатление такое, что после поворота в авто водителя уже не было
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Вольфганг

34 минуты назад
Нечего ему вообще за руль садиться по жизни, если таким образом берёзу попортил. Ну так можно только специально сделать,или предварительно ужраться или дунуть.
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Хаха ахаха хахахаха,))))

52 минуты назад
Липецк,
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Ч,П,

53 минуты назад
002, Что ему жить что ли надоело! Просто с заноса не смог выйти!
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002

59 минут назад
На видео он целенаправленно въехал в дерево
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Ч,П,

сегодня, 16:04
Резина летняя похоже!
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Друг

сегодня, 16:00
Ахаха, красава ваще! Друган мой, в одном колледже (по старому - ПТУ) учимся!
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н-дя

сегодня, 15:51
Зато первым со светофора стартанул.
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