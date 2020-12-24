РССП: диалог бизнеса и власти

Игорь Артамонов: «Если говорить о рыбе и удочке, то я всегда за удочку. Рыба закончилась!».

В администрации области глава региона Игорь Артамонов встретился с членами РОР «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области». Во вступительном слове заместитель Председателя Правления, исполнительный директор этого предпринимательского Союза Ольга Митрохина коротко рассказала о том, чем весь этот год были заняты члены организации:- Этот год был непростым для всего предпринимательского сообщества. Целью участников нашего союза, в первую очередь, стало сохранение рабочих мест и выход из режима ограничений на высоком уровне конкурентоспособности. Считаем, что нам это удалось.И в самом деле, корпоративные меры поддержки трудовых коллективов вылились для региональных членов РСПП в более чем 1,6 млрд. рублей дополнительных расходов. На социальную поддержку работников и их семей потрачено 372,7 миллиона рублей. Без малого 950 миллионов инвестированы в средства индивидуальной защиты сотрудников предприятий от коронавирусной инфекции (маски, перчатки, респираторы, санитайзеры). Тестирование на COVID-19 обошлось еще в 174,4 млн. рублей. Такие меры окупились - на предприятиях членов РОР «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» удалось избежать крупных очагов инфицирования, не остановить работу, отгрузку готовой продукции потребителям.- Понимая, что все мы находимся в одной лодке, региональное объединение работодателей более 416 миллионов рублей потратило на помощь медикам. Так, приобретены и переданы в коронавирусные госпитали 57 аппаратов ИВЛ, концентраторы кислорода, обеззараживатели и увлажнители воздуха. Медикам переданы лекарства, комплекты СИЗов, респираторы. Работники «красных зон» инфекционных стационаров получали горячее питание, а ветераны войны и труда, инвалиды, неполные семьи - разного вида помощь на более чем 29 миллионов рублей дополнительно к мерам господдержки.Пандемия не остановила и реализацию социальных проектов предпринимательским сообществом. Так, в регионе появился баскетбольный центр «Green Hill». Бизнес поддержал народный инклюзивный театр танца «Параллели», вложился в благоустройство школ, в появление нетворкинг - центра в государственном техническом университете…Губернатор Игорь Артамонов заметил, что такие встречи становятся хорошей традицией и тут же предложил задавать ему и его подчиненным любые вопросы. Наряду с само собой напрашивающимися (по эпидемической ситуации, по мерам господдержки бизнеса, по потерям экономики от эпидемии) были и оригинальные штучные. С не менее штучными ответами губернатора.В частности, отвечая на вопрос о состоянии просевшего бизнеса (руководитель ООО «Металлургремонт СУ-1» Сергей Болдырев сообщил, что в этом году канули в лету 1200 субъектов предпринимательской деятельности, на 700 больше, чем в 2019-м), Игорь Артамонов сказал, что умирают те, кто занимался розничной торговлей и транспортными перевозками. Они пали под давлением федерального ритейла и сетевых агрегаторов. И это, мол, экономическая неизбежность.- Четкой взаимосвязи между пандемией и уменьшением числа предпринимателей я лично не вижу. У кого были неважные дела до пандемии, те и умерли, - сказал губернатор.Обратившись к задавшему вопрос Сергею Болдыреву, губернатор спросил, сколько лет его бизнесу. Узнав, что более 30 лет, сказал:- Вы талантливы от рождения? Нет, вы тому, чему нужно, научились. Нам нужно тиражировать такой опыт, как ваш. Мы 6-8 миллиардов рублей в этом году потеряли по налогам. Мы не имеем права вкладывать дополнительные деньги в поддержку экономики. Если говорить о всем известных рыбе и удочке, то я всегда за удочку. Рыба закончилась! Наша миссия - помощь в создании мыслящего предпринимательского класса. К несчастью, наше липецкое предпринимательство не очень идейно. В этом печаль. К нам часто приходят и просят дать денег и больше о них не спрашивать.Игорь Артамонов посетовал на то, что местному предпринимательскому сообществу не хватает культуры ведения бизнеса. Что оно в большей своей части инертно и безынициативно, не склонно к новациям, к внедрению новых технологий. В качестве примера для подражания губернатор несколько раз отметил ПАО «НЛМК». Так, отвечая на вопрос ректора Липецкого государственного технического университета Павла Сараева о том, почему созданные на территории региона технопарки, федеральная и региональные экономические зоны так и не стали инкубаторами инноваций и идей, глава региона сказал, что к его сожалению, такой прицел на будущее присущ, в основном, лишь новолипчанам:- Мы давно вместе с НЛМК бьемся за то, чтобы заменить привлеченных с того же Урала подрядчиков на местных. Но пока успех небольшой. А нам надо замещать иногородних. Это - основная наша базовая стратегия. Чтобы вы брали местный бизнес себе на подряды.Глава региона заявил о внедренной на НЛМК высокой культуре производства. Игорь Артамонов ждет такого же подхода и со стороны другого крупного бизнеса:- К сожалению, у большинства нет идей по оптимизации себестоимости, по выходу на рынки новой продукции. Задача власти в таких обстоятельствах - объяснять, что без подготовки инженеров и без вклада в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ничего хорошего не будет.Генеральный директор ООО «Импульс» Виталий Иголкин поинтересовался, планирует ли губернатор обновление своей команды?- Зачем? За два года мы колоссально обновились. У нас 33% глав районов - новые. В администрации области если и возможно обновление, то лишь точечное. Тотальных замен точно не будет, - ответил глава региона.А вот с производительностью труда в промышленности дела обстоят не так хорошо, как с кадрами в областной администрации. Продукция зачастую неконкурентоспособна. Это дело «нужно лечить». Как? «Проповедовать, проповедовать, проповедовать новые технологии!» Причем постоянно.Прозвучал вопрос о состоянии ОЭЗ «Липецк». Согласившись с тем, что деловая активность в ней на спаде, глава региона отметил, что ровно также обстоят дела с аналогичной по весу в российской экономике ОЭЗ в Татарстане, «Алабугой». А вице-губернатор Дмитрий Аверов добавил, что в ОЭЗ «Липецк» в очереди на презентацию проектов стоят «108 клиентов», два десятка из которых - «горячие». Заместитель главы региона пообещал, что в следующем году на грязинской и елецкой площадках появятся 6-8 новых резидентов и будут достроены четыре завода. Земли для инвесторов под Ельцом на 5-7 лет наперед припасено. В Грязинском районе места почти нет - там вакантны всего 150 гектаров.- К нам многие хотят, но мы не каждого инвестора рассматриваем как желанного. Если он посредственный, то нам не нужен. Мы приветствуем далеко не каждого потенциального инвестора. Нам интересны его заплата, его налоги, место присутствия, - добавил Игорь Артамонов.А как быть с нехваткой рабочих специальностей? По словам гендиректора компании «Доломит» Сергея Третьякова, в регионе пять тысяч официальных безработных, при том что бизнесу нужны 10 тысяч новых рабочих рук.Отвечая на вопрос, губернатор еще раз похвалил ПАО «НЛМК», где есть своя программа обучения нужных компании специалистов, и раскритиковал государственные образовательные учреждения. Мол, зачем нам столько товароведов, сколько их выпускают? А где средние образовательные учреждения, которые готовят, например, айтишников? Зачем родители рвут души и кошельки, обеспечивая чадо высшим образованием, которое не дает выпускнику вуза впоследствии гарантированного рабочего места?- Нам нужен мидл-класс, специалисты без высшего образования, способных работать на высокотехнологичном оборудовании. В следующем году, возможно, мы начнем перестройку учебных программ в колледжах. Нам нужна популяризация труда и мидл-класса.Губернатор призвал бизнес-сообщество включать в свои технологические цепочки самозанятых, граждан, получивших от государства помощь на развитие собственного дела. В качестве примера он привел уже набившую оскомину клубнику. Мол, организация, которая производит эту ягоду в крупнотоварных объемах, с удовольствием раздаст семена и удобрения, а потом с радостью примет выращенную клубнику по фиксированной цене.- Такие идеи мы будем поддерживать финансово и административно. Но таких предложений от бизнеса нет. Нас интересует развитие внутреннего туризма. Мы ждем предложений по привлечению туристов в наш регион, развитию рыбалки и прочих активностей, - сказал Игорь Артамонов.В конце встречи губернатор поздравил членов РСПП с наступающим новым годом, выразив уверенность, что он будет не таким сложным, как нынешний.