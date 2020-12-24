Происшествия

40 минут назад

В Хлевенском районе автомобиль «Киа» врезался в грузовик и отбойник

365
#ДТП
В Хлевенском районе автомобиль «Киа» врезался в грузовик и отбойник

ДТП произошло при обгоне.

Сегодня в селе Конь-Колодезь Хлевенского района произошло ДТП. Как рассказали GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, 52-летний водитель автомобиля «Киа Рио» при осуществлении обгона не справился с управлением и машину начало крутить по дороге, в результате чего «Киа» сначала врезался в грузовик «МАЗ» под управлением 60-летнего мужчины, а потом легковушка влетела в отбойник.

В ДТП никто не пострадал, хотя легковушка повреждена серьёзна – по словам очевидцев, у машины серебристого цвета практически отсутствует передняя часть.

Добавим, что из-за неблагоприятных погодных условий - гололёда сегодня автомобилистов и пешеходов призывают быть максимально внимательными и острожными на дорогах.  Как отмечают в ГИБДД, в таких условиях необходимо отказаться от превышений скорости, требуется обязательно снижать ее при подъезде к пешеходным переходам. Тормозить перед перекрестком теперь необходимо начинать раньше. Нужно обязательно следить за условиями окружающей среды и качеством дороги, соблюдать необходимую дистанцию между транспортными средствами, забыть про резкий разгон и торможение. Управлять транспортным средством советуют без перестроений или обгона, ведь при маневрировании в сложных погодных условиях с ситуацией может не справиться даже опытный водитель. Желательно иметь в багажнике запасную емкость с незамерзающей жидкостью и стеклоомывателем, особенно если планируете выезжать на трассу. В темное время суток на трассах нельзя выходить из автомобиля без световозвращающего жилета. Пешеходам в темное время суток следует использовать световозвращатели на одежде или аксессуарах.
365
#ДТП

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