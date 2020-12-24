В России

35 минут назад

В России резко выросли цены на три продукта

122
#цены #продукты
В России резко выросли цены на три продукта

Заметно подорожали яйца, помидоры и огурцы.

Стоимость куриных яиц в России выросла на 3,2% за неделю с 15 по 21 декабря 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. На прошедшей неделе цены на яйца поднялись на 4%. Стоимость куриных яиц в России в ноябре 2020 года выросла на 7,09%. В 25 регионах России цены на яйца выросли на 4,5-10,7%, в 34 регионах страны продукт подорожал на 2,3-4,4%, в 18 регионах - на 0,1-1,9%. В шести регионах цены не изменились, а в Мордовии и Хакасии - снизились на 0,7% и 0,4% соответственно.

За неделю, с 15 по 21 декабря, возросла стоимость плодоовощной продукции, в среднем на 2,9%. Более всего подорожали огурцы и помидоры — на 10 и 6,4% соответственно.

В первую очередь на повышение цен на овощи и яйца действует сезонный фактор. Об этом «Звезде» рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. И не стоит забывать про весеннюю ситуацию, когда из-за локдауна и самоизоляции многие фермеры не могли продать ранние овощи в больших объемах, как раньше.

- По всем этим продуктам действует сезонный фактор. То есть уже нет тех овощей, помидоров и огурцов, которые можно собрать в открытом грунте. Это уже если отечественные, то это парниковые овощи. Естественно, здесь гораздо больше затраты, - сообщила эксперт.
122
#цены #продукты

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Частый вертолет разбился в Воронежской области
#вертолет
Частый вертолет разбился в Воронежской области

27 минут назад

В России
Назван источник второй волны COVID-19 в России
#коронавирус
Назван источник второй волны COVID-19 в России

40 минут назад

В России
Фото со свадьбы вылилось супругам в 12-13 лет тюрьмы
#госизмена #шпионаж
Фото со свадьбы вылилось супругам в 12-13 лет тюрьмы

52 минуты назад

В России
Депутат требует закрыть авиасообщение России со всем миром
#коронавирус
Депутат требует закрыть авиасообщение России со всем миром

сегодня, 13:03

В России
150 млрд рублей россияне отдали телефонным мошенникам
#мошенничество
150 млрд рублей россияне отдали телефонным мошенникам

сегодня, 12:57

В России
Россия обновила коронавирусный антирекорд
#коронавирус
Россия обновила коронавирусный антирекорд

сегодня, 12:52

В России