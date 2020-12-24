В России
35 минут назад
В России резко выросли цены на три продукта
Заметно подорожали яйца, помидоры и огурцы.
Стоимость куриных яиц в России выросла на 3,2% за неделю с 15 по 21 декабря 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. На прошедшей неделе цены на яйца поднялись на 4%. Стоимость куриных яиц в России в ноябре 2020 года выросла на 7,09%. В 25 регионах России цены на яйца выросли на 4,5-10,7%, в 34 регионах страны продукт подорожал на 2,3-4,4%, в 18 регионах - на 0,1-1,9%. В шести регионах цены не изменились, а в Мордовии и Хакасии - снизились на 0,7% и 0,4% соответственно.
За неделю, с 15 по 21 декабря, возросла стоимость плодоовощной продукции, в среднем на 2,9%. Более всего подорожали огурцы и помидоры — на 10 и 6,4% соответственно.
В первую очередь на повышение цен на овощи и яйца действует сезонный фактор. Об этом «Звезде» рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. И не стоит забывать про весеннюю ситуацию, когда из-за локдауна и самоизоляции многие фермеры не могли продать ранние овощи в больших объемах, как раньше.
- По всем этим продуктам действует сезонный фактор. То есть уже нет тех овощей, помидоров и огурцов, которые можно собрать в открытом грунте. Это уже если отечественные, то это парниковые овощи. Естественно, здесь гораздо больше затраты, - сообщила эксперт.
За неделю, с 15 по 21 декабря, возросла стоимость плодоовощной продукции, в среднем на 2,9%. Более всего подорожали огурцы и помидоры — на 10 и 6,4% соответственно.
В первую очередь на повышение цен на овощи и яйца действует сезонный фактор. Об этом «Звезде» рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. И не стоит забывать про весеннюю ситуацию, когда из-за локдауна и самоизоляции многие фермеры не могли продать ранние овощи в больших объемах, как раньше.
- По всем этим продуктам действует сезонный фактор. То есть уже нет тех овощей, помидоров и огурцов, которые можно собрать в открытом грунте. Это уже если отечественные, то это парниковые овощи. Естественно, здесь гораздо больше затраты, - сообщила эксперт.