В России

40 минут назад

Назван источник второй волны COVID-19 в России

126
#коронавирус
Назван источник второй волны COVID-19 в России

Заведующий лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Георгий Базыкин уверен, что он появился внутри страны.

Заведующий лабораторией Молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал РИА Новости об источнике второй волны COVID-19 в России.

- Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих, сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами, - сказал Базыкин.

В ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, подавляющее большинство россиян, у которых заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 было выявлено после возвращения из-за границы, прибыли в Россию из Турции, авиасообщение с которой возобновили с 1 августа, напоминает РБК.

По словам Поповой, с момента возобновления авиасообщения между Россией и Турцией в страну вернулись почти 1,5 млн человек, побывавших в этой стране. И именно на их долю пришлось 90% от общего числа туристов, у которых при возвращении был выявлен коронавирус, — 10 000 человек, подтвердила глава Роспотребнадзора.
126
#коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Частый вертолет разбился в Воронежской области
#вертолет
Частый вертолет разбился в Воронежской области

23 минуты назад

В России
В России резко выросли цены на три продукта
#цены #продукты
В России резко выросли цены на три продукта

31 минуту назад

В России
Фото со свадьбы вылилось супругам в 12-13 лет тюрьмы
#госизмена #шпионаж
Фото со свадьбы вылилось супругам в 12-13 лет тюрьмы

48 минут назад

В России
Депутат требует закрыть авиасообщение России со всем миром
#коронавирус
Депутат требует закрыть авиасообщение России со всем миром

57 минут назад

В России
150 млрд рублей россияне отдали телефонным мошенникам
#мошенничество
150 млрд рублей россияне отдали телефонным мошенникам

сегодня, 12:57

В России
Россия обновила коронавирусный антирекорд
#коронавирус
Россия обновила коронавирусный антирекорд

сегодня, 12:52

В России