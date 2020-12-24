В России
40 минут назад
Назван источник второй волны COVID-19 в России
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Заведующий лабораторией молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Георгий Базыкин уверен, что он появился внутри страны.
Заведующий лабораторией Молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал РИА Новости об источнике второй волны COVID-19 в России.
- Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих, сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами, - сказал Базыкин.
В ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, подавляющее большинство россиян, у которых заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 было выявлено после возвращения из-за границы, прибыли в Россию из Турции, авиасообщение с которой возобновили с 1 августа, напоминает РБК.
По словам Поповой, с момента возобновления авиасообщения между Россией и Турцией в страну вернулись почти 1,5 млн человек, побывавших в этой стране. И именно на их долю пришлось 90% от общего числа туристов, у которых при возвращении был выявлен коронавирус, — 10 000 человек, подтвердила глава Роспотребнадзора.
- Сейчас все заражаются в основном вирусом, который ходит давно в России. Не нужны были дополнительные завозы, у нас есть своя эпидемия и ее вполне хватает, чтобы эту эпидемию питать. Ничего похожего, что было в марте, когда большинство заражений было от приезжих, сейчас большинство заражений от людей, которые никуда не ездят, а живут рядом с нами, - сказал Базыкин.
В ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, подавляющее большинство россиян, у которых заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 было выявлено после возвращения из-за границы, прибыли в Россию из Турции, авиасообщение с которой возобновили с 1 августа, напоминает РБК.
По словам Поповой, с момента возобновления авиасообщения между Россией и Турцией в страну вернулись почти 1,5 млн человек, побывавших в этой стране. И именно на их долю пришлось 90% от общего числа туристов, у которых при возвращении был выявлен коронавирус, — 10 000 человек, подтвердила глава Роспотребнадзора.
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