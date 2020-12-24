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52 минуты назад
Фото со свадьбы вылилось супругам в 12-13 лет тюрьмы
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В Калининграде супруги получили сроки за госизмену.
Калининградский областной суд приговорил эксперт фонда Антонину Горчакову к 13 годам колонии общего режима, ее мужа Константина Антонца - к 12,5 года строгого режима за госизмену, сообщили в ЦОС ФСБ.
Обвинение просило для них 14 и 13 лет лишения свободы соответственно. Осужденных оштрафовали на 100 000 рублей каждого. Суд признал их виновными в госизмене в пользу Латвии, уточняет «Интерфакс». Осужденные намерены обжаловать это решение суда.
По данным ФСБ, латвийские спецслужбы завербовали Зимину в 2012 году, когда та была за границей. После этого женщина собирала и передавала иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. Также, по данным следствия, "в 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца, который в период работы в Министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения". По данным «Коммерсанта», речь в них идет о передаче сотрудникам разведки Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Кроме того, подсудимым инкриминируют раскрытие личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко, приглашенного к ним на свадьбу.
Обвинение просило для них 14 и 13 лет лишения свободы соответственно. Осужденных оштрафовали на 100 000 рублей каждого. Суд признал их виновными в госизмене в пользу Латвии, уточняет «Интерфакс». Осужденные намерены обжаловать это решение суда.
По данным ФСБ, латвийские спецслужбы завербовали Зимину в 2012 году, когда та была за границей. После этого женщина собирала и передавала иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну. Также, по данным следствия, "в 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца, который в период работы в Министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения". По данным «Коммерсанта», речь в них идет о передаче сотрудникам разведки Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда. Кроме того, подсудимым инкриминируют раскрытие личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко, приглашенного к ним на свадьбу.
362