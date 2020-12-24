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сегодня, 13:03

Депутат требует закрыть авиасообщение России со всем миром

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#коронавирус
Депутат требует закрыть авиасообщение России со всем миром

Открытое письмо направил член ЛДПР Иван Сухарев.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил временно ограничить авиасообщение с другими странами на фоне выявления нового штамма COVID-19. Письмо с соответствующим предложением он направил в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.

- В целях недопущения распространения передачи нового вируса на территории Российской Федерации прошу вас рассмотреть возможность на время прекратить авиасообщение со всеми зарубежными странами для поддержания существующей положительной динамики борьбы с коронавирусной инфекцией, — сказано в тексте обращения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружено тех мутаций коронавируса, которые выявлены в Великобритании.

Новый, мутировавший вариант коронавируса был обнаружен в Великобритании 14 декабря — на тот момент было отмечено около 1 тыс. заражений на юге страны, напоминают «Известия». Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 на 70% более заразен. 23 декабря власти Великобритании сообщили, что в стране выявили еще один мутировавший штамм коронавируса, он был завезен из Южно-Африканской Республики (ЮАР).

На данный момент более 20 стран мира, в том числе Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией.
147
#коронавирус

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