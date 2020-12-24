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150 млрд рублей россияне отдали телефонным мошенникам

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#мошенничество
150 млрд рублей россияне отдали телефонным мошенникам

Перед Новым годом возможен очередной всплеск мошенничества, предупреждают эксперты.

В 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработают на россиянах около 150 млрд рублей, из которых 66 млрд рублей приходится на доходы псевдобанковских сотрудников, подсчитали в BrandMonitor. Такой всплеск мошенничества эксперты связывают с переходом большого количества россиян на удаленную работу. Оценить точный размер хищений сложно, поскольку граждане часто не сообщают о своих потерях.

Наиболее дорогостоящими в среднем оказались разговоры с фиктивными медработниками, которые выманивают более 50 000 рублей с человека, отмечает «Коммерсант». Якобы сотрудники банка получают от 15 до 27 тысяч рублей за один звонок в зависимости от методов обмана.

Больше всего — 66 млрд рублей — удалось заработать мошенникам, которые выдают себя за представителей банков и снимают средства через банкоматы. На втором месте — фиктивные медработники — 46,5 млрд рублей, на третьем — фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины — 18,6 млрд рублей.

В 2020 году мошенники уже увеличили свою активность не просто на десятки процентов, а в несколько раз, а перед Новым годом, как перед любым большим праздником, активность телефонного обмана вырастет еще больше, ожидают эксперты.
105
#мошенничество

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