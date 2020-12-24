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Россия обновила коронавирусный антирекорд

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#коронавирус
Россия обновила коронавирусный антирекорд

На территории страны за сутки выявлено рекордное число заразившихся и умерших от коронавируса.

За последние сутки в России зарегистрированы рекордные 29 935 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Накануне выявили на 9,58% меньше инфицированных (27 250). Предыдущий рекорд по числу новых случаев был установлен 21 декабря (29 350), напоминает «Коммерсант». Общее количество инфицированных достигло 2 963 688 человек.

За сутки умерли 635 человек с коронавирусом. Это тоже рекордный показатель. Днем ранее умерли 549 человек (+15,66%). Ранее максимум числа умерших был зарегистрирован 11 декабря (613). Россия занимает четвертое место в мире по числу заразившихся и десятое — по количеству летальных исходов. С марта в России выявили 2 963 688 заразившихся коронавирусом, из них свыше 53 тысяч скончались, 2,37 миллиона вылечились. По последним данным проведено более 87 миллионов тестов.
158
#коронавирус

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