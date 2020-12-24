В России

сегодня, 12:47

Для привитых от коронавируса предложили создать спецпаспорта

111
#коронавирус #вакцина
Для привитых от коронавируса предложили создать спецпаспорта

Валентина Матвиенко назвала эту идею антиутопией.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею о специальных паспортах для привитых от коронавируса россиян, пишет РИА Новости. По ее Матвиенко, введение специальных документов для обладателей антител к COVID-19 не планируется. Ранее против иммунных паспортов выступили в ВОЗ.

- Это, знаете, из области антиутопии такого рода предложения, да еще и с паспортами. Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами - конечно, это недопустимо, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. - В этом нет никакой необходимости, даже если человек переболел - сегодня у него есть антитела, а через месяц может не быть, или через полгода. Поэтому, я, конечно, категорический противник такого рода документов.

Матвиенко отметила, что сейчас важно сосредоточиться на наращивании объемов тестирования и вакцинации. Главное сейчас - это массовая вакцинация, обретение общенационального иммунитета, главное - защита граждан от заболевания, борьба с пандемией, считает спикер СФ РФ.

С марта в России выявили 2 963 688 заразившихся коронавирусом, из них свыше 53 тысяч скончались, 2,37 миллиона вылечились. По последним данным проведено более 87 миллионов тестов.
111
#коронавирус #вакцина

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Частый вертолет разбился в Воронежской области
#вертолет
Частый вертолет разбился в Воронежской области

25 минут назад

В России
В России резко выросли цены на три продукта
#цены #продукты
В России резко выросли цены на три продукта

33 минуты назад

В России
Назван источник второй волны COVID-19 в России
#коронавирус
Назван источник второй волны COVID-19 в России

38 минут назад

В России
Фото со свадьбы вылилось супругам в 12-13 лет тюрьмы
#госизмена #шпионаж
Фото со свадьбы вылилось супругам в 12-13 лет тюрьмы

50 минут назад

В России
Депутат требует закрыть авиасообщение России со всем миром
#коронавирус
Депутат требует закрыть авиасообщение России со всем миром

59 минут назад

В России
150 млрд рублей россияне отдали телефонным мошенникам
#мошенничество
150 млрд рублей россияне отдали телефонным мошенникам

сегодня, 12:57

В России