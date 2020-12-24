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сегодня, 12:47
Для привитых от коронавируса предложили создать спецпаспорта
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Валентина Матвиенко назвала эту идею антиутопией.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею о специальных паспортах для привитых от коронавируса россиян, пишет РИА Новости. По ее Матвиенко, введение специальных документов для обладателей антител к COVID-19 не планируется. Ранее против иммунных паспортов выступили в ВОЗ.
- Это, знаете, из области антиутопии такого рода предложения, да еще и с паспортами. Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами - конечно, это недопустимо, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. - В этом нет никакой необходимости, даже если человек переболел - сегодня у него есть антитела, а через месяц может не быть, или через полгода. Поэтому, я, конечно, категорический противник такого рода документов.
Матвиенко отметила, что сейчас важно сосредоточиться на наращивании объемов тестирования и вакцинации. Главное сейчас - это массовая вакцинация, обретение общенационального иммунитета, главное - защита граждан от заболевания, борьба с пандемией, считает спикер СФ РФ.
С марта в России выявили 2 963 688 заразившихся коронавирусом, из них свыше 53 тысяч скончались, 2,37 миллиона вылечились. По последним данным проведено более 87 миллионов тестов.
- Это, знаете, из области антиутопии такого рода предложения, да еще и с паспортами. Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами - конечно, это недопустимо, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. - В этом нет никакой необходимости, даже если человек переболел - сегодня у него есть антитела, а через месяц может не быть, или через полгода. Поэтому, я, конечно, категорический противник такого рода документов.
Матвиенко отметила, что сейчас важно сосредоточиться на наращивании объемов тестирования и вакцинации. Главное сейчас - это массовая вакцинация, обретение общенационального иммунитета, главное - защита граждан от заболевания, борьба с пандемией, считает спикер СФ РФ.
С марта в России выявили 2 963 688 заразившихся коронавирусом, из них свыше 53 тысяч скончались, 2,37 миллиона вылечились. По последним данным проведено более 87 миллионов тестов.
111