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Американцы обвинили ФСБ в отравлении Навального
Госдепартамент США обвинил ФСБ России в причастности к почти смертельному нападению на российского оппозиционера Алексея Навального с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок».
- Соединенные Штаты считают, что сотрудники ФСБ России использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления господина Навального. Нет никакого правдоподобного объяснения отравления господина Навального, кроме как участия и ответственности за это российских властей, - заявил представитель госдепартамента изданию.
Представитель госдепа сказал, что США полностью доверяют октябрьским выводам Организации по запрещению химического оружия об использовании "Новичка", передает «Интерфакс». Представитель ведомства обвинил Россию в попытке убедить в обратном посредством теорий заговора.
Заявление Госдепа — наиболее конкретное осуждение в адрес России со стороны администрации президента США Дональда Трампа, обращает внимание «Коммерсант». CNN со ссылкой на два источника отмечает, что возможные санкции со стороны США уже были подготовлены, однако их введение требует в том числе подписи господина Трампа. Действующий президент США не обвинял Россию в отравлении Алексея Навального.
Алексея Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по дороге из Томска в Москву. Омские врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже блогера перевезли в немецкую клинику "Шарите", около трех недель он оставался в коме, но затем пришел в себя. Немецкие врачи не исключают его полного выздоровления.
Власти Германии утверждают, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок" и что эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО по результатам своего исследования заявила, что против россиянина применили вещество, схожее по характеристикам с "Новичком", но в списках запрещенных химикатов оно не значится. При этом Россия еще в 1992 году прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО. Однако с 1990-х годов доступ к "Новичку" был у германской разведки BND и еще около 20 западных государств, напоминает РИА Новости.