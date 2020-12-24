Общество
сегодня, 12:35
Водители запутались в движении из-за нового моста у Новой Жизни
15 2499
Автомобилистов просят обращать внимание на знаки дорожного движения.
Липецкая автоинспекция отреагировала на шквал критики в соцсетях на неразбериху с движением возле посёлка Новая Жизнь. Там в начале недели открыли движение по новому мосту, и участок сразу встал в пробках: водители не смогли быстро сориентироваться и по ошибке выезжали на «встречку».
- 22 декабря в поселке Новая Жизнь ввели в эксплуатацию новый мост. Теперь там изменена организация движения. При движении по дороге на Грязи необходимо ехать по старому мосту, при движении на Липецк — по новому мосту, - сообщил GOROD48 руководитель ОГИБДД УМВД по Липецку Олег Володин.
Автомобилистам напоминают о том, что нужно соблюдать требования знаков дорожного движения, это поможет избежать аварий.
Новый мост в Новой Жизни на дороге Липецк-Грязи начали строить в январе 2020 года. Общая протяженность объекта 635 метров (80 метров — длина самого путепровода и 555 метров — подходы к нему). Ширина - девять метров. Есть не только проезжая часть, но и пешеходная зона. На строительство моста потрачены 311 миллионов рублей
- 22 декабря в поселке Новая Жизнь ввели в эксплуатацию новый мост. Теперь там изменена организация движения. При движении по дороге на Грязи необходимо ехать по старому мосту, при движении на Липецк — по новому мосту, - сообщил GOROD48 руководитель ОГИБДД УМВД по Липецку Олег Володин.
Автомобилистам напоминают о том, что нужно соблюдать требования знаков дорожного движения, это поможет избежать аварий.
Новый мост в Новой Жизни на дороге Липецк-Грязи начали строить в январе 2020 года. Общая протяженность объекта 635 метров (80 метров — длина самого путепровода и 555 метров — подходы к нему). Ширина - девять метров. Есть не только проезжая часть, но и пешеходная зона. На строительство моста потрачены 311 миллионов рублей
15 2499
Комментарии (15)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
ДОЦЕНТ
Мастер.
Липецкий КОЛХОЗАН
Алоизий
Народ с ума сходит
Денис
Анна
Опять
гена
Skrip