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Водители запутались в движении из-за нового моста у Новой Жизни

15 2499
#мост #дорожное движение
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Водители запутались в движении из-за нового моста у Новой Жизни

Автомобилистов просят обращать внимание на знаки дорожного движения.

Липецкая автоинспекция отреагировала на шквал критики в соцсетях на неразбериху с движением возле посёлка Новая Жизнь. Там в начале недели открыли движение по новому мосту, и участок сразу встал в пробках: водители не смогли быстро сориентироваться и по ошибке выезжали на «встречку».

- 22 декабря в поселке Новая Жизнь ввели в эксплуатацию новый мост. Теперь там изменена организация движения. При движении по дороге на Грязи необходимо ехать по старому мосту, при движении на Липецк — по новому мосту, - сообщил GOROD48 руководитель ОГИБДД УМВД по Липецку Олег Володин.

Автомобилистам напоминают о том, что нужно соблюдать требования знаков дорожного движения, это поможет избежать аварий.

Новый мост в Новой Жизни на дороге Липецк-Грязи начали строить в январе 2020 года. Общая протяженность объекта 635 метров (80 метров — длина самого путепровода и 555 метров — подходы к нему). Ширина - девять метров. Есть не только проезжая часть, но и пешеходная зона. На строительство моста потрачены 311 миллионов рублей
15 2499
#мост #дорожное движение
3

Комментарии (15)

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ДОЦЕНТ

25 минут назад
Видимо ГИБДД "накосячило" с организацией движения.
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Мастер.

29 минут назад
Гайцы не могут организовать движение Только в кустах в засаде сидеть.
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Липецкий КОЛХОЗАН

46 минут назад
Нужны автомобили с роботом-водителем. Человек не справляется с задачей выехать из точки А и доехать в точку В без приключений.
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Алоизий

48 минут назад
Ещё раз подтверждает, что на дороге много неадекватных особей!
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Народ с ума сходит

51 минуту назад
Как там можно что-то не понять? Вот это отупение..
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Денис

57 минут назад
Те, кто не может разобраться, пусть права свои в окно, с этого моста выкинут!
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Анна

57 минут назад
Блин,даже Я. За рулём не сидела ни разу! И поняла сразу что новый мост на Липец, старый на Грязи. Прав водительских понакупят а потом путаться они.
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Опять

57 минут назад
Народ плохой и непонятливый, а организаторы движения просто молодцы. Как и в других местах со светофора и пеш переходами.
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гена

57 минут назад
Тех, кто запутался - лишить прав и на пересдачу.
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Skrip

58 минут назад
А вот про знаки в автошколе не упоминали.При чем тут знаки людЯм ехать надо.Понапридумывают
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