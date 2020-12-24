Липчане смогут записаться на прививку от коронавируса по телефону

Заявки на вакцинацию принимает Единая диспетчерская служба.

С 25 декабря все желающие жители Липецкой области могут записаться вакцинацию против новой коронавирусной инфекции через Единую диспетчерскую службу - телефон 8 800 450 48 48 или по короткому номеру 122.. сообщает региональное управление здравоохранения. Прививку сделают бесплатно. - Новая услуга позволит медицинским организациям формировать графики иммунизации максимально оперативно и с учетом пожеланий граждан. Граждане, записавшиеся через ЕДС, будут приглашаться в поликлинику по месту жительства в удобное для них время. Вакцинация будет проводиться и в период новогодних каникул по графику работы поликлиник, отмечают в облздраве. - В регионе уже привиты привито более 550 человек, побочных реакций и осложнений после введения вакцины нет. Для проведения вакцинации есть ограничения: возраст от 18 до 60 лет (в настоящее время завершается экспертиза безопасности вакцины для лиц старше 60 лет и с 2021 года вакцинация этой категории населения будет начата), если пациент в последние полгода перенес новую коронавирусную инфекцию, иммунизация не проводится. Также не вакцинируют беременных женщин. Временным противопоказанием является период обострения хронического заболевания, либо течение острого заболевания. Кроме того, необходимо соблюдать временной интервал в 1 месяц после проведения плановой иммунизации против других инфекций. Перед проведением прививки обязательно проводится осмотр врача. После прививки три дня надо следить за тем, чтобы не переохладиться, нельзя ходить в баню и употреблять спиртное. Вакцина вводится двукратно, с интервалом в 3 недели. После проведения прививки гражданин может вести дневник самонаблюдения в личном кабинете на портале Госуслуг.