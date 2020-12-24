Антимонопольщики ждут жалоб липчан на рекламу в Instagram

Сотрудники регионального УФАС проверят все посты, рекламирующие искажение данных счетчиков за коммунальные услуги.

Управление Федеральной антимонопольной службы готово принимать жалобы от липчан в Instagram. Антимонопольщики предлагают вместе выявлять тех, кто рекламирует способы искажения данных коммунальных счетчиков. Для направления жалобы нужно снять фото или видео с сомнительной рекламой, сделать пост и отметить его хештегом #липецкоеуфаспроверит



- 19 декабря 2020 года вступили изменения в статье 5 Федерального закона №38-ФЗ «О рекламе». Теперь в рекламе не допускается указание на то, что товар может быть использован в целях искажения показаний приборов учета используемых ресурсов, - объясняют в УФАС. - Сейчас ряд интернет-сайтов предоставляет подробные инструкции, как уменьшить платеж за услуги ЖКХ, внеся изменения в работу счетчиков. Кроме того, рекламируются приборы, которые могут повлиять на данные: магниты, цифровые программные комплексы и другие. Ранее прямого запрета на распространение подобной информации не было.