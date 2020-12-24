Бизнес

20 минут назад

Пользователи мобильного банка РСХБ смогут оплачивать товары и услуги по QR-коду через Систему быстрых платежей

60
Пользователи мобильного банка РСХБ смогут оплачивать товары и услуги по QR-коду через Систему быстрых платежей

В декабре 2020 года Россельхозбанк запускает для клиентов – физических лиц сервис оплаты товаров, работ и услуг по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). Клиенты банка смогут совершать такие платежи через приложение « Мобильный банк» РСХБ*.

Оплата возможна в любой торговой точке, в которой размещен логотип СБП. QR-код, содержащий информацию о покупке и получателе платежа, может размещаться на веб-сайте магазина, отображаться на экране, чеке кассы или POS-терминала, печататься в виде наклеек. Комиссия с физических лиц за совершение таких платежей не взимается.

«Одной из приоритетных задач Россельхозбанка является повышение уровня клиентского обслуживания и внедрение новейших цифровых решений. Мы активно расширяем и совершенствуем наши платежные услуги. Оплата покупок через СБП является дополнительным сервисом, сопоставимым по скорости и удобству оплате с использованием платежных карт или их реквизитов. В настоящее время Банк работает над запуском других сервисов СБП как для физических, так и для юридических лиц. Некоторые из сервисов могут стать доступными для клиентов Банка уже в текущем году», – прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

По прогнозам Банка, новый сервис будет востребован, поэтому количество и объем переводов клиентов Россельхозбанка через СБП в течение следующего года значительно возрастут.

Адреса офисов и режим работы Липецкого регионального филиала АО «Россельхозбанк» на официальном сайте Банка

*Для лиц старше 6 лет.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

PR

60

Еще в рубрике

Volkswagen Jetta: идеальный седан для города и не только…
4
Volkswagen Jetta: идеальный седан для города и не только…

58 минут назад

Бизнес
Откажись от бумажных квитанций за обращение с ТКО – получи приз.
Откажись от бумажных квитанций за обращение с ТКО – получи приз.

вчера, 08:00

Бизнес
Новость года: как стволовые клетки, сохраненные при родах, помогли ребенку с ДЦП и при других заболе...
Новость года: как стволовые клетки, сохраненные при родах, помогли ребенку с ДЦП и при других заболе...

18.12.2020 15:00

Бизнес
ВТБ в Липецкой области возглавил Александр Прокопенко
#втб
ВТБ в Липецкой области возглавил Александр Прокопенко

18.12.2020 13:30

Бизнес
Предупредили и обесточили. В Липецкой области продолжают взыскивать долги за электроэнергию
#НОВИТЭН #электроэнергия #долги
Предупредили и обесточили. В Липецкой области продолжают взыскивать долги за электроэнергию

18.12.2020 08:00

Бизнес
МегаФон сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе
МегаФон сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе

16.12.2020 16:00

Бизнес