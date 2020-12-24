Происшествия
29 минут назад
На дамбе столкнулись «Газель» и «Хёндай»
Фото и видео с места происшествия облетели соцсети.
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На дамбе Липецкого водохранилища столкнулись автомобили «Газель» и «Хёндай Солярис». Фото и видео с места происшествия уже облетели соцсети - с утра автолюбители предупреждали друг друга о возможных пробках из-за аварии.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 58-летний водитель «Хёндай Солярис», которые ехал по дамбе в сторону Новой Жизни, не справился с управлением, из-за чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 22-летнего мужчины. В результате происшествия никто не пострадал.
Фото - vk.com
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 58-летний водитель «Хёндай Солярис», которые ехал по дамбе в сторону Новой Жизни, не справился с управлением, из-за чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 22-летнего мужчины. В результате происшествия никто не пострадал.
Фото - vk.com
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