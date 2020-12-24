Происшествия

29 минут назад

На дамбе столкнулись «Газель» и «Хёндай»

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#ДТП

Фото и видео с места происшествия облетели соцсети.

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На дамбе Липецкого водохранилища столкнулись автомобили «Газель» и «Хёндай Солярис». Фото и видео с места происшествия уже облетели соцсети - с утра автолюбители предупреждали друг друга о возможных пробках из-за аварии.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 58-летний водитель «Хёндай Солярис», которые ехал по дамбе в сторону Новой Жизни, не справился с управлением, из-за чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 22-летнего мужчины. В результате происшествия никто не пострадал. 



Фото - vk.com

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#ДТП

Комментарии (1)

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Много ников

9 минут назад
Дорогу на дамбе было бы также неплохо сделать.,там темно и в асфальте калея
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