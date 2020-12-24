Общество

58 минут назад

Ясельный корпус построят за 63,7 млн рублей

251
#строительство #ясли #дети
Ясельный корпус построят за 63,7 млн рублей

Он будет рассчитан на 60 малышей из поселка Солидарность под Ельцом.

Администрация детского сада посёлка Солидарность заключила контракт на строительство ясельного корпуса на улице Школьной. Рассчитанного на 60 детей. Стоимость работ составит 63 729 882 рублей. Торги на понижение — тендер торговался с 71,6 млн рублей — выиграла компания из Липецкой области.

Подрядчик должен приступить к строительству уже этой зимой. Ясельный корпус под Ельцом будет вариантом проекта, реализованного в рязанском селе Дядьково дошкольного учреждения га 60 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Корпус — здание площадью 65,8 х 29,4 метров. Он состоит из трёх блоков — спальни для трех групп по 20 детей, раздевалки, буфет, а также административных помещений. Здание облицуют керамическим камнем в теплых тонах, используют оттенки оранжевого, желтого и коричневого цветов. Главный фасад украсят декорации с изображением животных средней полосы России.

Ясельный корпус планируют сдать к 30 июня 2021 года. Строительство оплатят из консолидированного бюджета — федерального, регионального и районного.
251
#строительство #ясли #дети

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На дорогах возможен гололёд – городские службы продолжают посыпку улиц
#гололед
На дорогах возможен гололёд – городские службы продолжают посыпку улиц

15 минут назад

Общество
Липчане разочарованы новогодними корпоративами
#новый год #ресторан #корпоратив
4
Липчане разочарованы новогодними корпоративами

16 минут назад

Общество
В Липецкой области на карантин полностью закрыты 5 школ и 4 детских сада
#карантин #школа #детский сад
2
В Липецкой области на карантин полностью закрыты 5 школ и 4 детских сада

сегодня, 09:23

Общество
Порог цен на сахар и масло в Липецкой области не превышен
#торговля #цены
8
Порог цен на сахар и масло в Липецкой области не превышен

сегодня, 09:11

Общество
Новогодний «индекс оливье» в Липецкой области один из самых низких в стране
#индекс оливье
9
Новогодний «индекс оливье» в Липецкой области один из самых низких в стране

сегодня, 09:06

Общество
На бездействие главы Липецка пожаловались в прокуратуру
#дорога #благоустройство
26
На бездействие главы Липецка пожаловались в прокуратуру

сегодня, 08:47

Общество