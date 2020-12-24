Ясельный корпус построят за 63,7 млн рублей

Он будет рассчитан на 60 малышей из поселка Солидарность под Ельцом.

Администрация детского сада посёлка Солидарность заключила контракт на строительство ясельного корпуса на улице Школьной. Рассчитанного на 60 детей. Стоимость работ составит 63 729 882 рублей. Торги на понижение — тендер торговался с 71,6 млн рублей — выиграла компания из Липецкой области.



Подрядчик должен приступить к строительству уже этой зимой. Ясельный корпус под Ельцом будет вариантом проекта, реализованного в рязанском селе Дядьково дошкольного учреждения га 60 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Корпус — здание площадью 65,8 х 29,4 метров. Он состоит из трёх блоков — спальни для трех групп по 20 детей, раздевалки, буфет, а также административных помещений. Здание облицуют керамическим камнем в теплых тонах, используют оттенки оранжевого, желтого и коричневого цветов. Главный фасад украсят декорации с изображением животных средней полосы России.



Ясельный корпус планируют сдать к 30 июня 2021 года. Строительство оплатят из консолидированного бюджета — федерального, регионального и районного.