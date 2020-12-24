В Липецкой области на карантин полностью закрыты 5 школ и 4 детских сада

Ещё в 40 школах закрыты отдельные классы.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 24 декабря в Липецкой области полностью закрыты на карантин по ОРВИ 5 школ: две школы в Тербунском районе и по одной - в Становлянском, Хлевенском и Краснинском районах. В общей сложности на дистанционное обучение в них перевели 1270 учеников.



Частичный карантин объявлен в 40 школах региона, в них закрыты 146 классов, 3127 учеников находятся на дистанционном обучении.



Закрыты и 4 детских сада, но все они небольшие - всего дома остаются 95 детей. На карантине по одному садику в Елецком, Задонском, Чаплыгинском районе и Лебедянском районах.