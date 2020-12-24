Общество

сегодня, 09:23

В Липецкой области на карантин полностью закрыты 5 школ и 4 детских сада

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#карантин #школа #детский сад
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В Липецкой области на карантин полностью закрыты 5 школ и 4 детских сада

Ещё в 40 школах закрыты отдельные классы.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 24 декабря в Липецкой области полностью закрыты на карантин по ОРВИ 5 школ: две школы в Тербунском районе и по одной - в Становлянском, Хлевенском и Краснинском районах. В общей сложности на дистанционное обучение в них перевели 1270 учеников.

Частичный карантин объявлен в 40 школах региона, в них закрыты 146 классов, 3127 учеников находятся на дистанционном обучении.

Закрыты и 4 детских сада, но все они небольшие - всего дома остаются 95 детей. На карантине по одному садику в Елецком, Задонском, Чаплыгинском районе и Лебедянском районах.
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#карантин #школа #детский сад
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Комментарии (2)

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47 минут назад
Игорь, вы здесь живете? Вообще с сайта не выходите?
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Игорь

сегодня, 09:56
Пусть хоть всё закрывают, все равно ковида нет, не было и не будет!
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