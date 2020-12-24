12-летняя девочка попала под колеса «Лады-Гранты» при переходе улицы Московской

За прошедшие сутки на территории Липецкой области один человек получил травмы, один - погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 декабря в Липецке на пешеходном переходе через улицу Московскую 30-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 12-летнюю девочку. Она получила травму, и после оказания медицинской помощи отправлена домой.

На Заводской площади 21-летний водитель «Шкоды» вне пешеходного перехода допустил наезд на 62-летнего мужчину, который от полученных травм скончался при транспортировке в больницу.

23 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2098 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 46.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1714 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 42 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.