сегодня, 09:19
12-летняя девочка попала под колеса «Лады-Гранты» при переходе улицы Московской
За прошедшие сутки на территории Липецкой области один человек получил травмы, один - погиб.
На Заводской площади 21-летний водитель «Шкоды» вне пешеходного перехода допустил наезд на 62-летнего мужчину, который от полученных травм скончался при транспортировке в больницу.
23 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2098 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 46.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1714 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксировано 42 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.