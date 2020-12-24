Общество

16 минут назад

Порог цен на сахар и масло в Липецкой области не превышен

113
#торговля #цены
Порог цен на сахар и масло в Липецкой области не превышен

А кое-где эти продукты даже подешевели.

Сотрудники Агентства содействия развитию торговой деятельности проверили, как торговые предприятия в Липецкой области соблюдают установленные предельные цены на сахар-песок и подсолнечное масло.

- Результаты мониторинга, проведенного 21 декабря в 12 сетевых предприятиях торговли, показали, что ни в одном из торговых предприятий установленный порог цен на сахар и масло подсолнечное не был превышен, - отмечают в агентстве. - По сравнению с 14 декабря розничные цены на сахар снизились в 10 торговых предприятиях, на подсолнечное масло – в 3 торговых предприятиях. По состоянию на 21 декабря самая низкая цена на сахар-песок составила 43,69 рубля за килограмм, на подсолнечное масло - 92 рубля за килограмм.

Напомним, в целях стабилизации цен на сахар-песок и масло подсолнечное 14 декабря Минпромторгом России и Минсельхозом России были подписаны соглашения с хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, об установлении предельных розничных цен на сахар-песок – 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло подсолнечное -110 рублей за килограмм на срок с 21 декабря текущего года по 31 марта 2021 года. На федеральном уровне соглашения подписали крупные федеральные сети. В Липецкой области к федеральному соглашению присоединились местные сети, и работа по подписанию соглашений о присоединении ещё продолжается.
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#торговля #цены

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