Происшествия

16 минут назад

Пьяный тракторист пытался украсть 510 кг кукурузы

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#кража #кукуруза
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Пьяный тракторист пытался украсть 510 кг кукурузы

Обвиняемый признался в преступлении и возместил ущерб до приговора суда.

Мировой судья СУ № 1 Усманского района рассмотрела материалы уголовного дела в отношении жителя Липецкой области, которого привлекли к уголовной ответственности за попытку кражи.

Днем 3 сентября пьяный мужчина приехал на тракторе кукурузное поле, желая украсть там початки. Злоумышленник собрал в ковш трактора 510 кг кукурузных початков. Мужчина хотел вывезти украденное, но его задержали охранники. Еще до передачи дела в суд обвиняемый сознался в преступлении, примирился с арендаторами кукурузного поля и возместил причиненный ущерб. Стороны ходатайствовали о прекращении уголовного дела.

Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон. Вещественные доказательства, 16 мешков кукурузы, вернули владельцам.
1 173
#кража #кукуруза
1

Комментарии (1)

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житель

11 минут назад
Говорят,что охранники ему наваляли.
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