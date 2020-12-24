Пьяный тракторист пытался украсть 510 кг кукурузы

Обвиняемый признался в преступлении и возместил ущерб до приговора суда.

Мировой судья СУ № 1 Усманского района рассмотрела материалы уголовного дела в отношении жителя Липецкой области, которого привлекли к уголовной ответственности за попытку кражи.



Днем 3 сентября пьяный мужчина приехал на тракторе кукурузное поле, желая украсть там початки. Злоумышленник собрал в ковш трактора 510 кг кукурузных початков. Мужчина хотел вывезти украденное, но его задержали охранники. Еще до передачи дела в суд обвиняемый сознался в преступлении, примирился с арендаторами кукурузного поля и возместил причиненный ущерб. Стороны ходатайствовали о прекращении уголовного дела.



Суд прекратил уголовное дело по примирению сторон. Вещественные доказательства, 16 мешков кукурузы, вернули владельцам.