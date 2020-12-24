Общество

48 минут назад

Цены на жилье в Липецке повысились меньше чем по России

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#новостройки #жилье
Цены на жилье в Липецке повысились меньше чем по России

Прирост составил 16%

«Стоимость квадратного метра в строящихся домах подросла почти во всех крупных городах с населением более 300 тыс. человек. Такой вывод сделали специалисты федерального портала «Мир квартир», исследовав цены квартир, за исключением элитного сегмента, в 70 городах. Средняя цена «квадрата» поднялась на 19,2%, средняя цена предложения – на 18,7%.

Кое-где квадратный метр за год вырос в цене на 30% и более. В число городов, где новострой подорожал особенно сильно, вошли Кемерово (+32,9%), Мурманск (+32,5%), Хабаровск (+30,7%), Тула (+30,6%) и Набережные Челны (+30%). В Москве рост составил 17% с начала года. В Санкт-Петербурге цены выросли на 18,8%, до 150 тыс. руб./кв. м.», - сообщает издание.
В среднем по стране «квадрат» российских новостроек, прибавив 19,2%, оценивается в 70,7 тыс. руб./кв. м.

Средняя цена в новостройках Липецка поднялась на 16,1% (52 488 за «квадрат»). В среднем квартира в Липецке, в новостройке стоит 3 млн 285 тысяч. Подорожав за год на 27,3%.

237
#новостройки #жилье

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