В Липецке в пожаре погиб человек

Трагедия произошло вечером 23 декабря в тепловом узле по улице Донской в районе поселка Тракторостроителей.

Техническое помещение было объято пламенем, когда на место приехали пожарные. По словам очевидцев, в нем могли находиться люди.



Поле того, как пожарные потушили огонь, в выгоревшем помещении был найден труп. Предположительно, в пожаре погибла женщина. Тело серьезно пострадало в огне.