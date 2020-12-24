Происшествия

47 минут назад

В Липецке в пожаре погиб человек

123
#пожар
В Липецке в пожаре погиб человек

Трагедия произошло вечером 23 декабря в тепловом узле по улице Донской в районе поселка Тракторостроителей.

Техническое помещение было объято пламенем, когда на место приехали пожарные. По словам очевидцев, в нем могли находиться люди.

Поле того, как пожарные потушили огонь, в выгоревшем помещении был найден труп. Предположительно, в пожаре погибла женщина. Тело серьезно пострадало в огне.
123
#пожар

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