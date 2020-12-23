В России
сегодня, 19:20
Правительство получило право регулировать цены на продукты
Соответствующий закон приянла Госдуме
Госдума единогласно приняла закон о праве кабмина устанавливать предельные цены на социально значимые товары первой необходимости.
Ранее, если такие продовольственные товары в одном или нескольких российских регионах за месяц дорожали на 30% и выше, кабмин мог установить предельные розничные цены на срок до 90 дней.
Вследствие принятия закона кабмин сможет реагировать на подорожание более оперативно и своевременно, сообщает РИА Новости. Он получит возможность устанавливать предельные розничные цены на срок не более 90 дней в любое время. Это позволит оперативное реагировать ситуацию, считает первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Список таких продуктов и порядок установления предельных цен кабмин устанавливает сам. Его постановление включает в перечень: говядину, свинину, баранину, кур, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь и яблоки.
Ранее, если такие продовольственные товары в одном или нескольких российских регионах за месяц дорожали на 30% и выше, кабмин мог установить предельные розничные цены на срок до 90 дней.
Вследствие принятия закона кабмин сможет реагировать на подорожание более оперативно и своевременно, сообщает РИА Новости. Он получит возможность устанавливать предельные розничные цены на срок не более 90 дней в любое время. Это позволит оперативное реагировать ситуацию, считает первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Список таких продуктов и порядок установления предельных цен кабмин устанавливает сам. Его постановление включает в перечень: говядину, свинину, баранину, кур, рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, муку, хлеб, рис, пшено, гречку, вермишель, картофель, капусту, лук, морковь и яблоки.