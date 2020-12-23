Общество

сегодня, 18:22

99,9% липчан ездят в автобусах в масках

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#маски #проверка #рейд
99,9% липчан ездят в автобусах в масках

Среди водителей новых нарушителей требований противоэпидемиологических мер не выявлено.

По последним данным управления дорог и транспорта, контролеры не выявили новых пассажиров, которые ехали без масок или отказались их надеть после замечания.

- 99,9% пассажиров проверенных контролерами автобусов находятся транспорте в масках. С начала рейдов по соблюдению масочного режима проверены 36 632 единицы транспорта. За все это время полиция составила на пассажиров 37 протоколов за отказ надеть маску, на водителей возбуждено 201 административное производство, - сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Напомним, с 30 сентября 2020 года вступили в силу изменения в постановление администрации Липецкой области №159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые ужесточили требования к соблюдению масочного режима.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях игнорирование масочного режима в транспорте и объектах торговли грозит административными штрафами. Для граждан – от 1 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.
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#маски #проверка #рейд

Комментарии (5)

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А эти

8 минут назад
Проценты едущих в автобусах в масках как-то позитивно влияют на общую картину статистики по заболевшим и умершим от коронавируса?А сколько процентов в масках работают в цехах предприятий,сколько процентов в масках в гос. учреждениях?Почему ставится акцент именно на общественный транспорт?Не потому ли ,что здесь легко проверить,а на предприятия и конторах сложнее?)))
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Маска

23 минуты назад
Вызывает эмфизему лёгких, туберкулёз и астму !. Носите маску на здоровье
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А вот стучать

24 минуты назад
Эксперт, Нехорошо ! Стукачи плохо кончают !.
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Юджин

сегодня, 18:39
Исправьте логическую ошибку в заголовке. Должно быть "99,9% липчан в автобусах ездят в масках"
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Эксперт

сегодня, 18:38
99.9 завышеный процент, на самом деле пусть поездят по всему рейсу автобуса №12 и в салоне будет как правило от1 до 3 пассажиров без масок лично видел вчера!
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