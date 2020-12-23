53 минуты назад
Липецкая вечЁрка: медицинский скандал, выходной 31 декабря и обещание построить аквапарк
Сегодня, 23 декабря, опубликовано видео заседания медиков, принято решение о выходном в последний день года, и стало известно о планах по строительству в Липецке аквапарка.
Суть в следующем: из-за того, что в первую волну коронавируса была приостановлена плановая медицинская помощь, поликлиники и больницы не получили деньги из Фонда, и теперь им нечем оплачивать коммуналку и лекарства. При этом в ТФОМС скопились невостребованные миллионы рублей.
Весь день сегодня участники скандала опровергали слова, записанные на видео. А прокуратура, федеральный Фонд обязательного медицинского страхования и Росздравнадзор начали свои проверки. Служебную проверку проведут и в администрации региона, по ее результатам обещают принять меры.
Новости про медицинский скандал в общей сложности набрали более 200 комментариев. Читатели GOROD48 возмущались произошедшим и рассказывали о своем опыте общения с врачами. А один вопрос, похоже, всем не дает покоя.
— Интересно, как будут выбирать жертву? — поинтересовался наш читатель.
Коронавирус, который повлиял на финансовое положение липецких поликлиник и больниц, пока не отступает. Сегодня сообщили о семи умерших от COVID-19. Врачи официально зафиксировали 166 новых заболевших. Вылечились за сутки 102 человека.
Если план по негативу сегодня был перевыполнен многократно, то под вечер пришло радостное сообщение — 31 декабря в Липецкой области будет выходным днем. Президент Владимир Путин рекомендовал губернаторам об этом позаботиться, пресс-секретарь Игоря Артамонова Михаил Шаршаков подтвердил, что в последний день года липчане без спешки смогут накрыть праздничный стол. Каким образом официально будет оформлен выходной день, обещают рассказать только завтра.
А начальник областного управления потребрынка и ценовой политики Юрий Букреев предложил торговым сетям и магазинам в предпраздничные дни увеличить время работы, количество касс, а акции для пожилых людей продлить по времени (сейчас скидки для пенсионеров действуют по утрам). Все это он предложил сделать, чтобы уменьшить скопление покупателей в торговых залах во время пандемии.
И еще одна позитивная новость — в Липецке может появиться аквапарк. По крайней мере городской департамент архитектуры и градостроительства объявил о начале общественных обсуждений застройки района за окружной трассой. На этой территории и планируется построить развлекательный водный комплекс.
Построят или не построят — можно уже делать ставки. Аквапарк липчанам обещали не раз и не два. И в Нижнем парке, и на месте взорванного дворца спорта «Юбилейный», и в недостроенной части «Спартака», и в Молодежном парке. Но его все нет и нет.
Тариф на капремонт с 01 января 21 г.