Из психоневрологической больницы пропал пациент

Мужчину ищут уже почти сутки.

Как сообщает Липецкая областная общественная организация «Поиск пропавших детей (Липецк)», вчера около 19:45 из «Липецкой областной психоневрологической больницы» ушёл 30-летний Алексей Сафин и до настоящего момента его местонахождение не установлено.



Пациента психоневрологической больницы ищут уже почти сутки. На вид ему 30 лет. У мужчины среднего телосложения темные волосы. Пропавший был одет в черную куртку, вязаную шапку тёмного цвета штаны, чёрный штаны и кроссовки. Особые приметы: передние зубы выступают, передвигается мелким шагом.



Возможно, мужчина дезориентирован. А ещё он нуждается в медицинской помощи.



- Сотрудниками уголовного розыска был организован комплекс мероприятий, направленных на поиск мужчины, в том числе привлечены волонтёры, - сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.



Как пояснил руководитель организации «Поиск пропавших детей (Липецк)» Вячеслав Телин, пока волонтёры оказывают информационную помощь, поскольку непонятно, в каком направлении двинулся мужчина. Ранее в поле зрения поисковиков он не попадал.

