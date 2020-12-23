Происшествия

54 минуты назад

Из психоневрологической больницы пропал пациент

3 783
#пропавшие без вести
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Из психоневрологической больницы пропал пациент

Мужчину ищут уже почти сутки.

Как сообщает Липецкая областная общественная организация «Поиск пропавших детей (Липецк)», вчера около 19:45 из «Липецкой областной психоневрологической больницы» ушёл 30-летний Алексей Сафин и до настоящего момента его местонахождение не установлено.

Пациента психоневрологической больницы ищут уже почти сутки. На вид ему 30 лет. У мужчины среднего телосложения темные волосы. Пропавший был одет в черную куртку, вязаную шапку тёмного цвета штаны, чёрный штаны и кроссовки. Особые приметы: передние зубы выступают, передвигается мелким шагом.

Возможно, мужчина дезориентирован. А ещё он нуждается в медицинской помощи.

- Сотрудниками уголовного розыска был организован комплекс мероприятий, направленных на поиск мужчины, в том числе привлечены волонтёры, - сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Как пояснил руководитель организации «Поиск пропавших детей (Липецк)» Вячеслав Телин, пока волонтёры оказывают информационную помощь, поскольку непонятно, в каком направлении двинулся мужчина. Ранее в поле зрения поисковиков он не попадал. 
3 783
#пропавшие без вести
2

Комментарии (3)

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))))

19 минут назад
"""", а также как за 1 ночь местный облздрав нарисовал 350 миллионов за неоказанные мед услуги.....
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ничего личного

19 минут назад
"""", Видимо отстегнул охране.
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""""

29 минут назад
Интересно, а как из больницы , да еще в вечернее время и со всем обмундированием можно уйти?
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