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«Очень выгодно выглядеть бедной овечкой, у которой страшный «нерусский» пытается отобрать жилье и бизнес»
Фермер из Новой Деревни просит руководителей областной прокуратуры и полиции поставить точку в его уголовном преследовании, называя его плодом коррупции
«Человек, который тесно общался не только с представителями преступного мира, а может, еще и с сотрудниками правоохранительных органов...»
«Это письмо, не что иное, как крик о помощи, по-другому я назвать его не могу! Надеюсь, на него обратят внимание в прокуратуре области, в УМВД России по области и разберутся в том, что происходит. Я - честный человек, мне нечего скрывать! Но, доказав свою невиновность, я не могу добиться того, чтобы уголовное преследование в отношении меня было прекращено!
На сегодняшний день уже, наверное, не осталось ни одного человека, хоть как-то причастного к расследованию возбужденного в отношении меня уголовного дела, который бы верил в то, что я совершил преступление. Все всё понимают, сочувствующе кивают головой, но при этом разводят руками, мол, держись, мужик! И с маниакальной настойчивостью продолжают гнуть свою линию, объясняя это тем, что уголовное дело «долгое и стоит на контроле», а потому прекратить его не получится, так как их «не поймут». Кто не поймет? Неужели у сотрудников полиции настолько велик страх личной ответственности за испорченную статистику в случае прекращения уголовного преследования в отношении невиновного?
Если бы меня спросили раньше, кто же такая гражданка Зиборова я бы ответил, что это обычная, добрая, работящая женщина у которой имеются два сельскохозяйственных кооператива - СССППК «Валерия» и ООО «Авторитет». Это мне было известно не просто со слов самой Ларисы. Это еще следовало из налоговых документов, находящихся в свободном доступе в сети Интернет. Теперь же, изучая материалы уголовного дела, передо мной открывается совсем другой человек. Человек, которому мимо указанных, были подконтрольны еще несколько организаций, не осуществлявших никакой деятельности, но по счетам которых проходили десятки, если не сотни миллионов рублей. Человек, который тесно общался не только с представителями преступного мира, а может, еще и с сотрудниками правоохранительных органов...»
… Первым и последним местом работы Тариела Юсубова была милиция. На пенсию он вышел в 2012 году с должности заместителя командира батальона УМВД России по Липецкой области. Тогда же создал сельхозкооператив полного цикла: от выращивания скота и птицы до переработки мяса. В свое СХПК «Эльвира» взял родню, 12 человек. На пике деятельности в хозяйстве Юсубова было 120 голов крупного рогатого скота, сотни овец, поросята, куры. «Эльвира» стала первым сельхозкооперативом, продукция которого - мясные полуфабрикаты - попала на полки федеральной торговой сети «Пятерочка». А осенью 2018 года награжденный Дипломом министерства сельского хозяйства РФ стал фигурантом уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество в крупном размере»).
«Почему сотрудники полиции прятали заявление Зибровой, в котором она сообщала о своей незаконной банковской деятельности?»
Фермер считает, что под монастырь его подвела та самая Лариса Зиборова, которую он взял в СХПК бухгалтером. К тому же его «Эльвиру» с организациями, которые та возглавляла (ООО «Авторитет» и СССППК «Валерия»), связали тесные производственные отношения: весной 2017 года житель Новой Деревни продал ей несколько десятков телок и баранов, а летом того же года приобрел у своего бухгалтера 48 бычков на два миллиона рублей. Когда женщина жаловалась Юсубову на материальные трудности, он охотно ссужал ее деньгами, которые она вовремя возвращала.
Весной 2018 года Зиброва заняла у Юсубова 1,5 миллиона рублей. Тогда же, еще до истечения срока возврата займа, он подписал с ней договор купли-продажи скота на 1,5 млн рублей, но животных не получил. А потом Зиборова продала Юсубову дом с земельным участком в селе Кривка Усманского района. Недвижимость она оценила в 350 тысяч рублей. В мае 2018 года фермер заплатил ей 350 тысяч рублей, после чего договор купли-продажи дома и земельного участка попал на регистрацию в МФЦ. Однако позже Юсубов узнал, что продавец обратилась в МФЦ с заявлением о приостановлении государственной регистрации перехода права собственности на его имя.
Не получив ни денег, ни дома, фермер обратился в суд. Через несколько дней после оглашения решения областного суда, вставшего следом за Усманским районным на сторону Юсубова по его гражданским искам к Зиборовой, он и стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве. Фермер считает, что случилось это неспроста.
«А как иначе объяснить тот факт, что уголовное дело в отношении меня было возбуждено только в ноябре 2018 года, всего через 4 (четыре) дня после принятия окончательного решения Липецким областным судом решения о перерегистрации ранее проданного мне Зибровой дома и земельного участка на мое имя? Почему, оно не было возбуждено раньше, если в распоряжении правоохранительных органов сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, имелись еще в июле 2018 года? Почему сотрудники УЭБиПК УМВД России по Липецкой области неоднократно просили меня отказаться от своих исковых требований, в противном случае намекая на возникновение у меня больших проблем?
Почему сотрудники полиции прятали заявление (его «нашли» только благодаря внимательности и настойчивости моего адвоката, а так же принципиальности надзирающего прокурора) Зибровой, в котором она сообщала о своей незаконной банковской деятельности? Возбуждены ли в отношении нее уголовные дела? Думаю, что нет. Ведь ее заявление лежало мертвым грузом в полицейских архивах, оно даже не было зарегистрировано в установленном законом порядке.
Почему сейчас, когда даже областная прокуратура официально указала следствию на незаконность моего уголовного преследования, оно так и не прекращено? Почему в октябре 2019 года, когда корреспондент «Город48» поехал к Зибровой, чтобы узнать ее мнение относительно рассказанной мной ситуации, то некий господин, находившейся рядом с Зибровой, вместо нее ответил: «Решать, даст она комментарии или нет, будут даже не в полиции, а в органе покруче!». Кто это был? Почему он так ответил?»
- Действия Зиборовой - ни что иное, как способ защиты. Ведь очень выгодно выглядеть бедной овечкой, у которой страшный «нерусский» пытается отобрать жилье и бизнес, чем аферисткой, которая воспользовалась доверием и обманула меня в общей сложности на 3 миллиона 350 тысяч рублей! Если бы я был страшный «нерусский», она бы себя так не вела. Но дело в том, что я - доверчивый человек, который всегда был готов прийти на помощь. Из заявления Зибровой, которое с огромным трудом нам удалось получить в полиции, кстати, следует, что в то время у нее были большие финансовые проблемы, которые она намеревалась решить за мой счет, - говорит фермер.
- Видимо, не желая возвращать долги и недвижимость, Лариса Зиборова обратилась в правоохранительные органы и заявила, что Юсубов не покупал у нее скот в 2017 году. Она назвала заключенный договор купли-продажи фиктивным, обвинив Юсубова в желании незаконно получить субсидию от государства. Не разобравшись в ситуации, сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по Липецкой области возбудили в отношении моего клиента уголовное дело по части третьей 159 статьи Уголовного кодекса РФ, руководствуясь лишь голословными показаниями этой гражданки, - комментирует адвокат главы СПСПК «Эльвира» Максим Стрельников.
Адвокат загибает пальцы. Во-первых, договор заключен между двумя хозяйствующими субъектами. Во-вторых, деньги со счета кооператива Юсубова ушли на расчетный счет продавца, все это зафиксировано в банковской выписке. В-третьих, Юсубов лично нанимал людей и технику, чтобы забрать приобретенный им скот, и в полиции знают имена этих лиц. В четвертых, бычков ему отдавала лично Лариса Зиборова - в месте нахождения ее кооператива, где все приспособлено для содержания скота, и тому есть доказательства, так же имеющиеся в распоряжении органов предварительного расследования, которые ими до сих пор не опровергнуты. В-пятых, при таких обстоятельствах Юсубову положена субсидия от государства.
«По результатам моего незаконного уголовного преследования от некогда процветающей фермы остались практически только воспоминания»
По мнению адвоката, в действиях Юсубова полностью отсутствует состав преступления. Поэтому возбужденное в отношении него уголовное дело подлежит прекращению по реабилитирующим обстоятельствам.
Но дело не прекращено. По мнению фермера, потому, что пара-тройка коррумпированных оперативных сотрудников полиции стали крышей для Зиборовой.
- Иначе почему сотрудники полиции Александр В. и Дмитрий И. , встречая меня на улице и у магазинов, наставали на том, чтобы я отказался от своих требований к Зиборовой? В противном случае мне намекали на большие проблемы. Один из них предложил прекратить мое уголовное дело за 500 тысяч рублей. Взамен мне предложили помощь в прекращении моего уголовного дела. Если же я откажусь, то пугали возбуждением еще одного уголовного дела по мошенничеству, что и случилось. Я не внял их требованиям и в результате стал фигурантом уголовного дела, - говорит страшные вещи фермер из Новой Деревни.
«До 2018 года у меня был небольшой, но процветающий сельскохозяйственный кооператив. Я со своей семьей занимался выращиванием крупнорогатого скота с последующей его переработкой, а также реализацией мяса и мясных полуфабрикатов. Кооператив работал, были рабочие места, мы постоянно покупали и продавали животных - бычков, телок, баранов, год от года увеличивая их поголовье.
Все договоры имеются в материалах уголовного дела! Лица, покупавшие у меня и продававшие мне животных, установлены и допрошены, их показания проверены следствием и подтверждены документально. Но не смотря на это сотрудники полиции пытаются доказать и убедить всех и себя в том числе, что кооператив мой существовал исключительно для того, чтобы получать субсидии от государства!
Не имея на то никаких оснований, сотрудники полиции рассказали в управлении сельского хозяйства, в ветеринарной службе, в администрациях Липецкого, Усманского, Краснинского районов о том, что я преступник и совершил хищение бюджетных денежных средств. Если раньше меня с моей продукцией приглашали на всевозможные ярмарки, то сейчас о нашем кооперативе не просто забыли. Нас нигде не хотят видеть, мотивируя это тем, что мне сначала нужно решить свои проблемы с правоохранительными органами. В итоге по результатам моего незаконного уголовного преследования от некогда процветающей фермы остались практически только воспоминания. Мне не на что покупать новых, а так же кормить оставшихся животных. Продать я их тоже не могу из-за «саботажа» ветеринаров. Мне уже не на что содержать семью, а нас двенадцать человек. Все, что было достигнуто собственным трудом - уничтожено, а теперь меня еще и хотят судить. За что? За что, скажите мне, со мной это происходит. В чем виновата моя семья: жена, дети, внуки?»
- Заместитель прокурора Липецкой области Павел Коростелев указал в своем ноябрьском постановлении, что в данном уголовном деле имеются существенные нарушения, являющиеся препятствием для привлечения меня к уголовной ответственности, но, судя по всему, полиция делать этого не собирается, - говорит подозреваемый.
«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой я не могу попасть на прием ни к прокурору Липецкой области, ни к руководителю УМВД России по Липецкой области. Уважаемые Геннадий Геннадьевич и Олег Михайлович! Прошу Вас, разрешите мне попасть к Вам на прием! Помогите мне, разберитесь в сложившейся ситуации», - этими словами заканчивается письмо Тариела Юсубова к руководителям двух ведомств.
P.S. В УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 отказали в комментариях по уголовным делам о мошенничестве, возбужденных в отношении Тариела Юсубова, сославшись на продолжающееся расследование. Но фермеру не отказывают в личном приеме начальником управления Олегом Латуновым. Но когда это случится, заявителю сообщат лично.